(AGENPARL) – gio 31 marzo 2022 Bureau de presse

Ufficio stampa

COMUNICATO STAMPA

Aosta, giovedì 31 marzo 2022

Indennità di attrattività e rinnovo contrattuale per il personale dell’Azienda Usl: Assessore alla Sanità Barmasse ha incontrato le organizzazioni sindacali confederali

L’Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali Roberto Barmasse ha incontrato ieri, mercoledì 30 marzo, le Organizzazioni sindacali confederali CGIL, CISL, UIL e SAVT per affrontare una serie di tematiche relative al personale dipendente dell’Azienda USL della Valle d’Aosta.

Per quanto attiene all’indennità di attrattività, la cui norma è stata impugnata dal Governo, sono in corso le interlocuzioni con i vari referenti ministeriali così da addivenire a una soluzione che ne permetta l’applicazione.

Per quanto riguarda gli accantonamenti da operare a bilancio dell’Azienda USL della Valle d’Aosta per i rinnovi contrattuali, come ogni anno, l’iter prevede un articolato percorso che porta alla determinazione in via definitiva del quantum solo nel corso dell’anno. Pertanto, con riferimento alla tornata contrattuale 2022/2024, in sede di bilancio regionale di previsione per il medesimo triennio, erano stati stanziati importi corrispondenti a quelli del 2021 in attesa degli aggiornamenti da operarsi in corso d’anno secondo le indicazione che il MEF invierà.

“Sottolineo che quelle dei rinnovi, così come condiviso con le sigle sindacali, sono spese obbligatorie – spiega l’Assessore Barmasse – e come tali è previsto che il bilancio regionale se ne debba fare carico; gli importi definitivi vengono stabiliti nel corso dell’annualità a seguito di indicazioni nazionali, e i relativi finanziamenti sono trasferiti all’Azienda USL”.