Il 26 febbraio prossimo si terrà un incontro per favorire la partecipazione delle imprese italiane ai progetti sulle value chain strategiche promosse dalla Commissione europea. L’incontro é diretto ad illustrare le call lanciate dal Mise per selezionare le imprese interessate alle seguenti value chain :

– Connected, clean and autonomous vehicles

– Smart health

– Low-carbon industry

– Hydrogen technologies and systems

– Industrial Internet of Things

– Cyber-security

– Batterie

Su tali temi l’Europa intende investire per il futuro in termini di piani di azione e risorse europee e nazionali, in risposta alle sfide dell’industria europea sui megatrend della digitalizzazione e Confindustria sta già lavorando per sostenere la definizione di partenariati industriali nazionali così da partecipare da protagoniste alle value chain strategiche.

Le imprese che intendono manifestare il proprio interesse per queste sei, dovranno presentare via PEC all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E’ necessario abilitare JavaScript per vederlo., entro il 30 aprile 2019, il documento “scheda di presentazione del progetto” debitamente compilato (almeno i paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6.1 e 7.1), specificando a quale delle sei CSV intendono riferirsi e indicando sommariamente l’ubicazione dell’investimento previsto, le caratteristiche principali del progetto, i costi ammissibili, la data di inizio e di fine del progetto.

La call per la value chain sulle batterie ha scadenza invece 28 febbraio. Per approfondire il tema, dopo l’incontro tenuto lo scorso 7 febbraio nell’ambito di Connext, vi invitiamo al prossimo incontro operativo, che si svolgerà il 26 febbraio, alle ore 15.00, in Confindustria, sala Pininfarina (viale dell’Astronomia 30 – Roma). E’ inoltre previsto un collegamento video con la sede di Assolombarda, sala Falck (Via Pantano, 9 – Milano).

Per motivi organizzativi di invitano le imprese interessate a registrarsi entro il prossimo lunedì 25 febbraio, inviando una mail all’attenzione di Franco Scerna (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E’ necessario abilitare JavaScript per vederlo. e per conoscenza a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E’ necessario abilitare JavaScript per vederlo.) indicando la preferenza della sede di partecipazione (Roma o Milano).

