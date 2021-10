(AGENPARL) – sab 09 ottobre 2021 Roma, 9 ottobre 2021

Fiavet-Confcommercio incontra l’ambasciata del Messico

L’ambasciatore del Messico, Carlos García de Alba Zepeda, è stato ospite della presidente di Fiavet-Confcommercio, Ivana Jelinic.

Fiavet-Confcommercio si apre ad un rafforzamento del legame tra i due Paesi nella speranza di poter rivedere al più presto scambi di flussi turistici così importanti per entrambi le nazioni.

“Ci sono tutti i presupposti per lo sviluppo di una futura partnership proficua – afferma la presidente di Fiavet- Confcommercio, Ivana Jelinic – e ci adopereremo presso le nostre Istituzioni per l’apertura di un corridoio il prima possibile”.

I viaggi di nozze e gli itinerari in Messico sono stati, per alcuni operatori turistici e agenzie di viaggio, la parte dominante del fatturato per molti anni. L’apertura di un corridoio di lungo raggio verso questo Paese così ricco di bellezze naturali, antropologiche e culturali, potrebbe portare al rinnovo di itinerari e forse anche al ripristino di un nuovo volo diretto.

L’Ambasciata Messicana, identificando in Fiavet-Confcommercio un partner decisivo per la cooperazione in Italia, ha manifestato l’interesse verso il mondo che la Federazione rappresenta nella filiera turistica.

