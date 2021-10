(AGENPARL) – gio 21 ottobre 2021 Incontro su Monopattini e Micromobilità

Quali le soluzioni? Adozione obbligatoria del Casco, patenti e identificazione del mezzo.

ROMA – Si terrà domani, venerdì 22 ottobre 2021 alle ore 11 a Roma nella Sala Stampa del Senato della Repubblica, l’incontro promosso da CONFARCA (Confederazione Autoscuole Riunite e Consulenti Automobilistici) sul nuovo Codice della Strada e sulla regolamentazione della Micromobilità.

Al centro dell’incontro la sicurezza stradale sui monopattini, per i quali saranno presentate le soluzioni dell’Associazione nazionale contro il dilagare dell’uso improprio di questi veicoli elettrici: casco, titolo abilitativo (patentino) e identificazione del mezzo.

Sarà l’occasione anche per sollecitare formalmente una proposta di legge che disciplini l’omicidio nautico, e tenere accesi i riflettori su un importante vuoto normativo.

Interverranno: Paolo Colangelo, presidente Confarca; Christian Filippi, Roberto Gianolio e Adolfo D’Angelo; segretari delle sezioni Autoscuole, Studi di Consulenza e Nautica; i senatori William De Vecchis (Lega), Massimo Ruspandini (Fratelli d’Italia) ed Emanuele Dessi (Gruppo misto).

