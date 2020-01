(AGENPARL) – ven 31 gennaio 2020 Mountains

and Parks, si terrà un incontro dal titolo Gli

scalatori di pianura, a cui parteciperanno lo scrittore

Paolo Cognetti, il fotografo Olivo

Barbieri, il curatore della mostra Alberto

Fiz e la dirigente della Struttura Attività espositive

Daria Jorioz.L’incontro affronta il tema, di particolare

attualità, della sostenibilità e della salvaguardia

dell’ambiente montano.

Gli scalatori di pianura

è un titolo ironico che rimanda all’idea di amore per la

montagna nella sua quotidianità, senza la continua ricerca di

eventi eccezionali.Paolo Cognetti,

vincitore del Premio Strega con Le otto montagne, ha

pubblicato di recente Senza mai arrivare in cima dove

racconta di un suo viaggio in Himalaya privo di scalate e arrampicate,

e scrive: Alla fine ci sono andato davvero, in Himalaya.

Non per

scalare le cime, come sognavo da bambino, ma per esplorare le valli.

Volevo vedere se da qualche parte nel mondo esiste ancora una montagna

integra, vederla coi miei occhi prima che scompaia.La mostra Olivo Barbieri.

Mountains

and Parks propone 50 opere in un percorso che comprende grandi

immagini fotografiche inedite sulle montagne della Valle d’Aosta

realizzate per l’occasione.

Per la prima volta, poi, è

presentata la produzione scultorea dell’artista con tre

imponenti lavori plastici che occupano l’ala centrale del Centro

Saint-Bénin.

Il progetto ideato per la sede di Aosta propone,

inoltre, l’indagine di Barbieri sui parchi naturali, siano essi

le Alpi (già nel 2012 la Valle d’Aosta era stata oggetto

di una specifica indagine), le Dolomiti, Capri rivisitata con i colori

della memoria o le cascate più importanti del pianeta che, come

afferma l’artista, sopravvivono intatti ad uso del turismo o

come luoghi fisici museali dove ammirare come potrebbe essere una

natura incontaminata.

È una rassegna spettacolare che

affronta il tema fondamentale dell’esigenza di un rinnovato

equilibrio naturale associato al turismo di massa e che, se da un lato

“consuma” i luoghi, dall’altra ne garantisce la

sopravvivenza.

Il catalogo della mostra, in italiano e francese,

è edito da Magonza.

Con i saggi critici di Alberto

Fiz e Daria Jorioz, contiene un intervento

di Paolo Cognetti e un testo dell’alpinista

Giovanni Battista Rossi.In occasione dell’incontro, è previsto

l’ingresso ridotto alla mostra, pari a 4 euro.

Ingresso gratuito

per i minori di 18 anni e le scuole.L’esposizione Olivo Barbieri.

Mountains and Parks

resterà aperta fino al 19 aprile 2020, con il seguente

orario: da martedì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle

18, chiuso il lunedì.

Ingresso 6 euro, ridotto 4 euro.

Abbonamento con la mostra Carlo Fornara e il Divisionismo al

Museo Archeologico Regionale di Aosta: 10 euro intero, 6 euro ridotto.