(AGENPARL) – mer 08 dicembre 2021 Comune di Rieti: incontro con Ambasciata del Ghana per valutare rapporti futuri. Occhiodoro: “richiesta arrivata a seguito dell’ormai consolidato rapporto con la Fiera mondiale del Peperoncino”.

Si è tenuto nel pomeriggio di ieri, presso la Sala consiliare del Comune di Rieti, un incontro al quale hanno partecipato il Vicesindaco e assessore al turismo e alle attività produttive del Comune di Rieti, Daniele Sinibaldi, la presidente del Comitato Gemellaggi e Relazioni internazionali del Comune di Rieti, Elisabetta Occhiodoro, il Vicepresidente del Comitato Organizzatore della “Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino di Rieti”, Michele Casadei, e la Rappresentante dell’Ambasciata del Ghana, Phyllis Mends.

L’incontro, al quale hanno partecipato anche Erika Morelli e Daniela Acuti, membri del Comitato Gemellaggi, ha fatto seguito alla richiesta dell’Ambasciata del Ghana di avviare un rapporto di amicizia/gemellaggio con il Comune di Rieti in virtù dell’ormai consolidato rapporto instaurato con la Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino e il suo presidente Livio Rositani, impegnato da anni nell’avviare e mantenere rapporti con varie Ambasciate di Paesi stranieri in Italia.

La riunione di ieri ha rappresentato un primo approccio operativo per delineare i possibili sviluppi di forme di collaborazione e partenariato tra il Comune di Rieti e l’Ambasciata del Ghana in Italia, sia dal punto di vista economico che nell’ambito degli scambi tra studenti.

08_12_2021

