Aosta, giovedì 4 novembre 2021

Incontri del Gamba on line 2021,

otto appuntamenti di approfondimento culturale

L’Assessorato dei Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio informa che nel quadro della programmazione per la valorizzazione del patrimonio culturale contemporaneo ha organizzato e realizzato otto appuntamenti di approfondimento culturale on line sui canali del Castello Gamba-Museo d’arte moderna e contemporanea della Valle d’Aosta, al seguente indirizzo: canale Youtube RegVdA, playlist Castello Gamba

L’obiettivo è di permettere, in questa congiuntura pandemica, la più ampia partecipazione possibile alla vita del Museo. Sono già uscite le prime due puntate, nelle quali Carlo Chatrian, co-direttore del Festival del Cinema di Berlino, ha condotto le sue personali riflessioni sul rapporto tra cinema e arte.

Alla prima puntata di venerdì 29 ottobre, “Inediti Incontri, Roberto Mercadini incontra il Museo Gamba”, seguiranno le altre 5 puntate con il seguente calendario:

12 novembre Inediti Incontri, Roberto Mercadini incontra il Museo Gamba – Puntata 2

26 novembre La dimensione estetica dell’esperienza, Rocco Ronchi riflette sull’esperienza e sull’arte – Puntata 1

10 dicembre La dimensione estetica dell’esperienza, Rocco Ronchi riflette sull’esperienza e sull’arte – Puntata 2

22 dicembre Il progetto, il design, l’arte, Incontro con Giorgetto Giugiaro – Puntata 1

3 gennaio 2022 Il progetto, il design, l’arte, Incontro con Giorgetto Giugiaro – Puntata 2

Tutti gli ospiti di questi Incontri del Gamba hanno registrato il loro intervento nelle sale del Museo. Non si tratta infatti di una semplice messa in onda dello streaming di un incontro informale e a distanza, ma dell’ideazione e del confezionamento di una serie di argomenti di interesse culturale e artistico, realizzati con l’obiettivo di costruire un archivio di contenuti, di alto profilo, facilmente accessibile e capace di attirare l’attenzione nei confronti delle attività del Museo, anche al di là degli eventi in presenza. Un modo per far vivere e conoscere il Castello Gamba e i suoi progetti culturali nel tempo condividendoli con un pubblico sempre più vasto.

