dom 19 dicembre 2021 Incidenti lavoro: Sisto, per prevenirli defiscalizzare costi sicurezza

“Il dramma delle morti sul lavoro, dolorosamente attuale dopo l’incidente avvenuto a Torino, va affrontato in modo strutturale, non solo attraverso il sistema sanzionatorio ma anche, e soprattutto, con misure preventive efficaci che siano in grado di aiutare le aziende ad essere adempienti”. Lo dichiara il Sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, docente di sicurezza sul lavoro al Politecnico di Bari. “Investire sulla defiscalizzazione dei costi che l’impresa deve sostenere per garantire la sicurezza sul lavoro è fondamentale. Penso all’implementazione dei modelli 231, all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale del personale, all’adeguamento dei luoghi in cui si esercita l’attività lavorativa e alla formazione, perché il rispetto delle regole sulla sicurezza sul lavoro presuppone consapevolezza e competenza”, conclude.

