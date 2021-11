(AGENPARL) – dom 28 novembre 2021 [pastedGraphic.png]

Incidente stradale in viale Abruzzi

Rilievi della Polizia Locale di Riccione

RICCIONE 28 novembre 2021 – La Polizia Locale di Riccione è intervenuta questa mattina intorno alle 7 per i rilievi di un incidente stradale in viale Abruzzi, intersezione viale Celano, dove un’auto, una Fiat500 L, ha perso il controllo finendo contro un albero. Sul posto i carabinieri di Riccione, i vigili del fuoco, elisoccorso del 118 da Ravenna e ambulanza del 118 da Rimini. Cinque le persone a bordo dell’auto, due ragazze e tre ragazzi. Un giovane di 20 anni, di nazionalità albanese, ha perso la vita. Una ragazza e due ragazzi sono stati trasportati d’urgenza al Bufalini di Cesena. A.A. del 2001, nato in Albania (deceduto); feriti D.F. 20 anni (maschio) di nazionalità italiana; K.B. del 2000 (maschio) di nazionalità marocchina; B.N. del 2003 (femmina) di nazionalità albanese; C.Z. del 1999 (femmina) di nazionalità croata. Stando ai primi accertamenti da parte degli agenti della Polizia Locale di Riccione l’auto viaggiava in direzione monte-mare. La viabilità è stata interrotta per permettere il transito dei mezzi di soccorso e gli accertamenti del caso ed è stata riaperto intorno alle 11.30.

