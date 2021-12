CATANZARO Due auto sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto a Gizzeria Lido. Nello scontro verificatosi attorno alle 11,30 lungo la statale 15 nel comune del Catanzarese una persona è rimasta ferita. In particolare, secondo una prima ricostruzione, le due vetture, una Skoda ed una Volkswagen Passat, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate. Nell’impatto è rimasta coinvolta anche una Fiat Punto che era parcheggiata in prossimità dell’area teatro dello scontro. Sul posto sono prontamente intervenuti una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia oltre al personale del 118 che ha provveduto a traportare il ferito all’ospedale di Lamezia. I vigili del fuoco hanno invece messo in sicurezza l’area teatro dell’incidente e le vetture. Sul posto anche i carabinieri che hanno proceduto a prendere i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. (News&Com)

