COSENZA Un morto e una persona ferita grave. Questo il bilancio dell’incidente stradale avvenuto sulla A2 del Mediterraneo dopo lo svincolo di Tarsia, in galleria, direzione nord. L’incidente, la cui esatta dinamica è al vaglio di accertamenti, è accaduto esattamente al km 224+900 ed ha coinvolto una vettura Volvo sulla quale viaggiavano le due persone rimaste coinvolte ed entrambi appartenenti alla Guardia di Finanza. Inutili i soccorsi tempestivamente giunte sul posto per una delle due persone che è deceduta sul colpo, mentre l’altra è stata trasferita con elisoccorso all’ospedale di Catanzaro. Sul luogo dell’incidente oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e il personale dell’Anas per ripristinare le condizioni di sicurezza lungo l’arteria stradale. A causa dell’incidente infatti si sono registrati disagi per la viabilità e il transito è stato consentito solo sulla corsia di sorpasso. (News&Com)

