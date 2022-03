(AGENPARL) – sab 19 marzo 2022 Inchiesta Why Not: la Corte d’Appello di Roma condanna Gioacchino Genchi al risarcimento dei danni.

Soddisfatti i difensori di Clemente Mastella

La seconda sezione civile della Corte d’Appello di Roma ha condannato Gioacchino Genchi, nella sua qualità di consulente tecnico di Luigi de Magistris quale Pubblico Ministero titolare dell’indagine “Why not”, a pagare 70 mila euro, oltre lucro cessante e spese legali a Clemente Mastella, all’epoca dei fatti Segretario dell’Uder, Senatore della Repubblica e Ministro della Giustizia.

Al Genchi era stato contestato in sede penale di aver acquisito, elaborato e trattato illecitamente i tabulati telefonici relativi ad utenze riconducibili a vari parlamentari o ex-parlamentari. Mentre il tribunale penale di Roma aveva condannato i due imputati, la corte d’appello li aveva assolti e la cassazione aveva a sua volta riformato la decisione per aver affermato che residuava un dubbio sull’elemento soggettivo del reato.

Essendosi il reato prescritto il procedimento veniva rimesso alla Corte d’appello di Roma per il suo accertamento a fini civili e nel giudizio di rinvio si costituivano anche Francesco Rutelli e Sandro Gozi, nei confronti dei quali pure è stato statuito il diritto al risarcimento.