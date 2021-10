(AGENPARL) – mar 26 ottobre 2021 BIOECONOMIA: Piovono incentivi per le aziende per fare bene all’ambienteLa ricetta sarà presentata da Mendelsohn alla Fiera Ecomondo di Rimini il prossimo 28 ottobre

Esiste una strada che le aziende possono percorrere per fare bene al pianeta: la bioeconomia. Le sue recenti applicazioni sembrano una risposta alle sfide ambientali contemporanee, capaci di mitigare gli effetti del cambiamento climatico. Dopo Francia e Germania, l’Italia è il terzo paese europeo con un fatturato annuo di 330 miliardi di euro e 2 milioni di dipendenti nel settore della bioeconomia.

La storica agenzia di sviluppo pugliese Mendelsohn da anni si occupa di ricercare opportunità, tecnologie, processi e modelli di business in grado di favorire la transizione verso questo tipo di economia che oltre a basarsi su risorse rinnovabili, alimenta il “ciclo biologico” ovvero il recupero e la valorizzazione energetica degli scarti organici dei processi di produzione e dei rifiuti.

Uno dei tanti progetti che Mendelsohn ha creato si chiama “Fare Biometano” ed è uno dei temi centrali della Fiera Ecomondo, evento di riferimento in Europa per la transizione ecologica e i nuovi modelli di economia circolare e rigenerativa in programma a Rimini dal 26 al 29 ottobre.

Fare Biometano è dedicato alla realizzazione di Grandi Impianti Verdi in Italia, in grado di trasformare i rifiuti in risorse ad alto valore aggiunto utilizzando le tecnologie più avanzate

“Oggi le aziende hanno la possibilità di avere una copertura del 100% di investimenti, grazie al miglior mix di strumenti finanziari oggi disponibile”, spiega Sergio Marco Previati, amministratore e direttore unico di Mendelsohn.

Una novità rilevante è il nuovo Bonus Biometano con un sostegno del 40% dei costi di investimento sul biometano. Mendelsohn ha studiato e creato un software (dal titolo Supernova Kit CH4.0) per accedere al credito di imposta 4.0, l’incentivo varato dallo Stato per l’acquisto di beni materiali/macchinari dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (o anche fino al 30 giugno 2022 a condizione che entro il 31 dicembre 2021 sia avvenuto il pagamento di acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione).

“La nostra mission è aiutare i capitani di impresa a realizzare i loro innovativi progetti di investimento, utilizzando gli strumenti di finanziamento oggi disponibili. Per crescere sul mercato – aggiunge Previati – bisogna sapere cogliere le opportunità. E non è facile districarsi tra norme, regole e informazioni con i programmi di sviluppo nazionali”.

