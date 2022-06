(AGENPARL) – sab 04 giugno 2022 INCENTIVI ECONOMICI, MARCHETTI (LEGA): “SE IL COMUNE DI IMOLA PER INCAPACITÀ NON È IN GRADO DI AIUTARE LE NOSTRE ATTIVITÀ ECONOMICHE, PROMUOVA ALMENO I FONDI MESSI A DISPOSIZIONE DAL MISE”

“Da giovedì 2 giugno è online il portale incentivi.gov.it, un motore di ricerca che ha l’obiettivo di far conoscere e promuovere, in modo semplice e veloce, gli incentivi finanziati dal Ministero dello sviluppo economico, compresi quelli previsti dal PNRR, ad aspiranti imprenditori, alle imprese nuove e a quelle già attive, ai liberi professionisti, a enti e istituzioni. Se il Comune di Imola per incapacità non è in grado di aiutare le nostre attività economiche, promuova almeno i fondi messi a disposizione dal MISE”.

A dirlo è Daniele Marchetti, capogruppo leghista a Imola e Consigliere Regionale, che annuncia così i contenuti di una mozione depositata in Comune.

“Il portale incentivi.gov.it – sostiene il leghista – potrebbe risultare uno strumento agile e diretto a disposizione degli imprenditori che, con coraggio, creano nuove attività e per le quali possono richiedere agevolazioni per realizzare gli investimenti. Navigando nella piattaforma infatti, si possono trovare tutte le informazioni utili sugli incentivi del Mise. È un’opportunità per realizzare idee e progetti imprenditoriali, investire in competitività, valorizzare il territorio, coltivando e concretizzando i sogni imprenditoriali”.

“Ogni incentivo selezionato – spiega il Consigliere – è corredato da una scheda sintetica, con le informazioni di dettaglio, che riporta in sintesi la misura, a chi si rivolge, cosa prevede, la data di chiusura e apertura del bando, la tipologia d’impresa che può richiedere il contributo, le specifiche tecniche e i costi ammessi, l’ambito territoriale, le indicazioni per consultare la modulistica necessaria e i riferimenti per agevolare la compilazione della domanda. In una prima fase il portale consentirà di trovare tutte le misure del Ministero dello sviluppo economico in continua interrelazione con il sito del Mise mentre in una seconda fase sarà aperto anche alle misure e le sovvenzioni di altre amministrazioni centrali o degli enti territoriali. È infine prevista un’area riservata alle pubbliche amministrazioni per offrire report e dati aggiornati utili alla programmazione e alla conoscenza dello stato delle misure in tempo reale”.

“Ho ritenuto dunque utile presentare una mozione in Consiglio Comunale, per impegnare la Giunta a sfruttare il portale per estrapolare report e dati aggiornati utili alla programmazione e alla conoscenza dello stato delle misure in tempo reale e promuovere al tempo stesso, tramite tutti i canali informativi a disposizione del Comune di Imola, il portale incentivi.gov.it con tutte le misure inserite periodicamente nell’area messa a disposizione alle pubbliche amministrazioni” – conclude Marchetti.

