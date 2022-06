(AGENPARL) – ven 03 giugno 2022 Inceneritore, Diaco (M5S) – De Santis (LcR): “Gualtieri imbarazzante su scelta area impianto, Pd abbandoni idea ecomostro”

Roma, 3 giugno 2022 – “Sulla questione inceneritore, Gualtieri e i suoi si incartano da soli: proclamano in pompa magna la realizzazione dell’impianto, precisano che andranno avanti a prescindere dalle argomentazioni a sfavore dell’ecomostro da loro voluto – in barba a ogni minimo confronto democratico – e indicano in Santa Palomba l’area in cui realizzarlo, salvo poi essere contraddetti dai tecnici Ama che, in maniera netta e perentoria, reputano la zona scelta troppo piccola per un termovalorizzatore.

L’impulsività di Gualtieri nel voler ‘dettare legge’ a tutti i costi, anche a quello di esporsi a gaffe clamorose come questa, inizia a essere fonte di imbarazzo per l’intero Campidoglio.

Tutto ciò è emblematico di come la confusione e l’incompetenza regnino sovrane nella Giunta e nella maggioranza dem.

Sarebbe ora che Gualtieri si fermi, ascolti le nostre proposte e rinunci a un inceneritore che rappresenta solo un costo e un enorme danno per l’intera comunità di Santa Palomba, già martoriata sotto il profilo ambientale, e per la città di Roma”.

Lo dichiarano, in una nota, il vicepresidente della Commissione Ambiente e consigliere capitolino M5S Daniele Diaco e il capogruppo della Lista Civica Virginia Raggi Antonio De Santis.

🔊 Listen to this