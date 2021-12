(AGENPARL) – ven 17 dicembre 2021 Dichiarazione del Sottosegretario all’Interno Carlo SIBILIA:

“Sono vicino alla tragedia che ha colpito la comunità di Foggia. Purtroppo in un rogo nel campo nomadi di Stornara i vigili del fuoco, intervenuti per domare l’incendio di alcune baracche, si sono trovati di fronte al doloroso dramma della scoperta dei corpi senza vita di due bambini di due e quattro anni. Le cause sono tuttora da accertare ma intanto non possiamo che, ancora una volta, richiamare l’attenzione sulla sicurezza, anche delle fragili comunità, affinché un evento drammatico come questo non debba ripetersi. Mai più”.

È quanto dichiara il Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia, commentando la terribile notizia della morte dì due bambini nel

Comune di Stornara in provincia dì Foggia.

