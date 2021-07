(AGENPARL) – ven 09 luglio 2021 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

sito web: www.deputatipd.it

Incendiata auto: Bazoli, Pd con Carrabba, determinati per legalità

“Poco fa ho chiamato l’assessore Carrabba di San Severo per esprimergli totale solidarietà e vicinanza per il vile atto intimidatorio subito. Spero che gli organi di polizia facciano luce quanto prima su ciò che è accaduto. Contemporaneamente è necessario fare ogni cosa per tutelare la sicurezza e la libertà dell’assessore. E comunque, chi pensa, dopo avergli incendiato l’auto, di condizionare le sue scelte amministrative si sbaglia di grosso. Felice Carrabba andrà avanti con ancora più determinazione nel rispetto della legge e della legalità. E avrà sempre al suo fianco tutto il Partito Democratico e tutti i cittadini per bene”.

Così il capogruppo dem in commissione Giustizia alla Camera, Alfredo Bazoli.

Roma, 9 luglio 2021

