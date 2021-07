(AGENPARL) – sab 31 luglio 2021 INCENDI. TOFFANIN (FI): SERVE PIANO DI PREVENZIONE DI LUNGO PERIODO

“Serve un piano di prevenzione antincendio boschivo su tutto il territorio nazionale. Accompagnato da subito con un contrasto efficace all’azione delittuosa dei piromani. Faccio mio l’appello del presidente Anppe Vigili del Fuoco, Fernando Cordella, e mi auguro che il Parlamento, senza divisioni di schieramento e agendo di concerto con il ministro competente, si assuma l’impegno attraverso ogni strumento di carattere legislativo. I cambiamenti climatici, ormai sotto gli occhi di tutti, e le ondate di calore che ne conseguono, sempre più frequenti, impongono strategie di programmazione e un coordinamento delle politiche di prevenzione di lungo periodo. Non si può pensare di affrontare quello che rischia di diventare un problema epocale sulla base di misure emergenziali che, per loro natura, presentano evidenti limiti strutturali. Gli incendi di queste ore, fronteggiati con l’abnegazione senza sosta dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e di tanti volontari, obbligano i partiti e il governo a mettere in campo idee e risorse per salvaguardare l’ambiente e le bellezze naturali di un Paese unico al mondo come l’Italia. I cambiamenti del clima nel nostro pianeta, come sottolinea giustamente il presidente Cordella, sono ormai alle porte. Non farsi trovare impreparati è la prima e più efficace delle soluzioni”. Lo dichiara la senatrice di Forza Italia, Roberta Toffanin, vicepresidente della Commissione Finanze.

