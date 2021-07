(AGENPARL) – lun 26 luglio 2021 Incendi, Spena (FI): Subito Fondo di solidarietà UE per la Sardegna

“Le immagini che arrivano dall’Oristanese spezzano il cuore. Migliaia di ettari sono andati in fumo in poche ore con danni incalcolabili per le aziende agricole e le famiglie locali. Ancora una volta contadini ed allevatori pagano il prezzo più caro degli incendi estivi troppo spesso provocati da atti dolosi. Se venisse accertata la dolosità anche in questo caso, l’auspicio è che i responsabili possano ricevere una pena esemplare. Gli inquirenti faranno il loro lavoro, intanto però servono interventi immediati per aiutare le imprese colpite da questa catastrofe: il Governo si attivi per richiedere il Fondo di solidarietà UE nato a sostegno delle regioni colpite da grandi calamità naturali”. Lo dichiara in una nota l’On. Maria Spena, deputata di Forza Italia e vicepresidente della Commissione Agricoltura alla Camera.

