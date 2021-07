(AGENPARL) – dom 25 luglio 2021 INCENDI SARDEGNA, CAPPELLACCI(FI) AL GOVERNO: SUBITO SOSTEGNO A POPOLAZIONI E IMPRESE COLPITE.

ROMA, 25 LUGLIO 2021. “Chi brucia la Sardegna non è degno di far parte della nostra comunità. Sto presentando un’interrogazione al Governo per chiedere lo stato di emergenza e per non lasciare sole le persone e le aziende danneggiate dagli incendi”. Lo ha dichiarato Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia Sardegna.

