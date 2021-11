(AGENPARL) – lun 15 novembre 2021 INCENDI, PETTARIN (CORAGGIO ITALIA): DISTRUZIONE BENI SEQUESTRATI È UN OLTRAGGIO ALLA GIUSTIZIA

“Vicino a Gorizia, a Mossa, è divampato un incendio che ha interessato un’area oggetto di sequestro per traffico illecito di rifiuti. I possibili danni di questo episodio sono incalcolabili, da un lato per l’ambiente e la salute delle persone che chissà per quanti giorni rischiano di respirare fumi insalubri e dall’altro per la giustizia che ha visto andare in fumo oggetti di sequestro al centro di importanti indagini.

Purtroppo non è la prima volta che questo accade e proprio nelle ultime settimane almeno un altro episodio, molto simile, è accaduto sempre a Gorizia, dove ben due incendi hanno distrutto dei giocattoli sequestrati accumulati in una caserma dismessa. Un caso? I colpevoli vanno assicurati al più presto alla giustizia, i beni sequestrati vanno sorvegliati meglio, assistere a questi episodi è offensivo nei confronti del nostro Paese, della nostra gente, di chi crede nella giustizia e nello Stato”. Lo dichiara in una nota il deputato di Coraggio Italia Guido Germano Pettarin.

🔊 Listen to this