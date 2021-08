(AGENPARL) – gio 12 agosto 2021 INCENDI, PAVANELLI (M5S): SI SENTE MANCANZA FORESTALE ABOLITA DA RENZI E MADIA

Roma, 12 ago – “Nel 2015 Renzi e Madia abolirono di fatto il Corpo forestale dello Stato: con il riordino delle funzioni di polizia ambientale, personale e funzioni della forestale sono stati assorbiti dai Carabinieri. A distanza di sette anni, con mezza Italia che brucia e vigili del fuoco e protezione civile che faticano a contenere enormi incendi che devastando boschi, campi agricoli e uccidono migliaia di animali, possiamo dire che la mancanza di quel corpo si sente e che oggi non saremmo in questa situazione se Renzi e Madia non avessero abolito queste figure fondamentali per la tutela del nostro territorio”.

Lo dichiara la senatrice cinquestelle Emma Pavanelli, componente della Commissione Ambiente di Palazzo Madama.

Movimento 5 Stelle

