Incendi, Musumeci: «Apprezzamento per "stato di emergenza", in attesa dei fondi per aziende»

«Accogliamo con favore ed esprimiamo apprezzamento per la dichiarazione, da parte del Consiglio dei Ministri, dello “stato di emergenza”, richiesto dal nostro governo, per i terrificanti incendi che hanno colpito e continuano a colpire la Sicilia. L’auspicio è che adesso possano arrivare – quanto prima – le risorse finanziare necessarie a sostenere le tante aziende danneggiate». Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, assicurando che «anche la Regione farà la sua parte, con le procedure già avviate dal dipartimento della Protezione civile».

