(AGENPARL) – lun 09 agosto 2021 INCENDI. IANNONE (FDI): “PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO UN’AGONIA INFINITA”

“Presenterò un’interrogazione al Ministro Cingolani per chiedere cosa è stato fatto dal Parco Nazionale del Vesuvio e dalla Regione Campania in tema di Anticendio Boschivo. È doveroso conoscere in che modo sono state spese le risorse, milioni di euro ricevuti dopo il catastrofico incendio del 2017.”Lo dichiara il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania.

