(AGENPARL) – gio 02 settembre 2021 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

sito web: www.deputatipd.it

Incendi: Frailis (Pd), bene decreto che inasprisce pene e da’ potere sostituito a regioni

“Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione del decreto legge con il quale il governo vara misure importanti per il contrasto agli incendi estivi, come quelli che nel luglio scorso hanno devastato la Sardegna. Il decreto dell’esecutivo Draghi va nella direzione che noi, deputati PD, avevamo sollecitato all’indomani dei tragici eventi. In particolare l’inasprimento delle pene per chi si rende responsabile di incendi dolosi, e l’affidamento del potere sostitutivo alle regioni, in caso i comuni non provvedano ad aggiornare il catasto dei terreni incendiati, sono provvedimenti attesi da coltivatori e allevatori sardi che hanno visto andare in cenere le loro attività economiche”.

Lo dichiara Andrea Frailis, deputato del Partito democratico e componente della commissione Difesa.

“La prossima settimana – prosegue l’esponente dem – sarò in Sardegna insieme ai colleghi della commissione agricoltura della Camera, per incontrare le istituzioni isolane e le parti sociali e produttive proprio in relazione alla tragica piaga degli incendi. Visiteremo anche le zone particolarmente colpite dai roghi, e ascolteremo la voce di agricoltori e allevatori che attendono i giusti ristori per poter proseguire la loro attività”.

Roma, 2 settembre 2021

🔊 Listen to this