(AGENPARL) – gio 12 agosto 2021 Lo dichiarano Massimiliano Fedriga (Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia) e Michele Emiliano (Presidente della Regione Puglia), rispettivamente presidente e vicepresidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome – in risposta all’accusa lanciata dal sottosegretario agli Interni sulle presunte responsabilità dei territori nella mancata prevenzione degli incendi.

“Le Regioni e le Province Autonome si sono sempre distinte per senso di responsabilità e spirito collaborativo nelle relazioni con il Governo, superando le divisioni di natura politica in favore della ricerca della massima intesa sui temi di interesse collettivo: un approccio costruttivo – chiariscono Fedriga ed Emiliano – che ci ha più volte suggerito di non alzare i toni e di non sottolineare con la giustificata enfasi alcune perduranti mancanze degli Esecutivi nazionali che ai sono succeduti in questi anni nei confronti delle Amministrazioni territoriali.”

“Scaricare la responsabilità sulle Regioni e sulle Province Autonome, come qualche frangia neocentralista ha già tentato di fare nel corso di più fasi dell’emergenza Covid, è non solo sleale – concludono Fedriga ed Emiliano – ma profondamente irrispettoso in primo luogo nei confronti dei cittadini, che dalla politica si meritano risposte concrete e non prese di posizione di comodo.”

