(AGENPARL) – dom 15 agosto 2021 INCENDI: D’ATTIS (FI), A CATTOI REGALERÓ UN TUBO DI GOMMA. DA LUI PAROLE SUI VVFF NON DEGNE DI RAPPRESENTANTE PARLAMENTO

“Va bene discutere sulla necessità di una riforma e sugli interventi necessari per migliorare la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi, ma denigrare il lavoro rischioso e in questi giorni incessante dei vigili del fuoco, come ha fatto il deputato grillino Cattoi, non è degno di un Parlamentare italiano. Merita in regalo un tubo di gomma. Queste uscite a dir poco infelici, che mortificano la professionalità e l’infaticabile attività di chi si prodiga in situazioni altamente pericolose per garantire la nostra sicurezza, sono proprie solo di un accattone di voti e non certo di rappresentante delle istituzioni”. Così, in una nota, il deputato e commissario di Forza Italia in Puglia Mauro D’Attis

