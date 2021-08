(AGENPARL) – mer 04 agosto 2021 Incendi: Cia, per difesa boschi agricoltori pronti a prevenzione e gestione

Incentivare ruolo primario settore di presidio del territorio per tutelare patrimonio verde

Roma, 4 ago – Gli agricoltori vogliono rendersi parte attiva nella battaglia per la

prevenzione e la riduzione del rischio incendi, candidandosi a “sentinelle” del territorio. Grazie

alla loro attività, infatti, i produttori agricoli possono giocare un ruolo primario nel contrastare la

piaga dei roghi, incentivando la loro capacità di presidiare i boschi, con azioni di controllo e

soprattutto di gestione del patrimonio verde nazionale. Così Cia-Agricoltori Italiani, dopo la nuova

ondata di incendi, spesso di origine dolosa, soprattutto al Sud Italia, dalla Sardegna alla Sicilia

fino a Calabria, Puglia e Abruzzo.

Il patrimonio boschivo italiano si estende su tutta la penisola e supera gli 11 milioni di ettari

di superficie, oltre un terzo dell’intero territorio nazionale. Si tratta di un’immensa risorsa di

biodiversità che non va assolutamente dispersa e ridotta in cenere, tanto più che gli effetti per

l’equilibrio naturale sono davvero devastanti e i tempi per il riassetto dell’ecosistema molto lunghi

e costosi -ricorda Cia-. Senza contare che un solo ettaro di superficie coperta di alberi è in grado

di assorbire mediamente 2 tonnellate l’anno di anidride carbonica, liberando una tonnellata di

ossigeno.

Un capitale verde che va necessariamente tutelato, quindi, prima di tutto dai roghi. Per

questo è sempre più necessario programmare, valorizzare e incrementare le attività selvicolturali,

con gli agricoltori protagonisti e utilizzando parte dei fondi del PNRR -evidenzia Cia-. Solo con

una gestione attenta, efficiente e capillare, è possibile salvaguardare i boschi italiani dal rischio

incendi, valorizzare al meglio biodiversità e paesaggio dal punto di vista economico e ambientale

e garantire la stabilità idrogeologica del territorio.

