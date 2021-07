(AGENPARL) – lun 26 luglio 2021 Incendi: Cia, catastrofe in Sardegna. 20mila ettari bruciati, allarme per

agricoltura

Perdite ingenti tra coltivazioni e bestiame. Subito risorse straordinarie al territorio e l’anticipazione

dei premi Pac per risollevare il settore primario

Roma, 26 lug – Boschi, pascoli, case e aziende agricole inghiottite dalle fiamme con danni

milionari. La situazione in Sardegna, devastata da gravissimi incendi nelle ultime 48 ore, è

davvero drammatica. Mentre si lavora senza sosta per spegnere i roghi, anche con i Canadair,

nella provincia più colpita dell’Oristanese si contano già 20.000 ettari di territorio bruciati e 1.500

sfollati. Così Cia-Agricoltori Italiani, insieme a Cia Sardegna, che continua a monitorare la

situazione ed è vicina ai cittadini e ai produttori che stanno vivendo una vera e propria catastrofe.

“Migliaia di ettari di inestimabile patrimonio boschivo e macchia mediterranea andati in

fumo, centri abitati accerchiati dalle fiamme e campagne distrutte con capannoni e strutture

agricole bruciate e perdite ingenti tra coltivazioni e bestiame -ha dichiarato il presidente di Cia

Sardegna, Francesco Erbì-. Davanti a questa emergenza assoluta, siamo al fianco delle

centinaia di agricoltori e allevatori che stanno lottando per cercare di salvare le aziende dal fuoco

recuperando animali e mezzi di lavoro. Siamo pronti a garantire loro la necessaria assistenza, sia

per la dolorosa conta dei danni subiti, sia per sostenerli nella ricostruzione e ripartenza. Restiamo

vicini ai Comuni e alle popolazioni coinvolte e ribadiamo la completa mobilitazione del mondo

agricolo per far fronte a qualsiasi necessità e per collaborare con la Protezione Civile, il Corpo

Forestale e tutte le forze dell’ordine impegnate in questa terribile lotta contro gli incendi”.

“La situazione di straordinaria emergenza che sta vivendo la Sardegna richiede soluzioni

di emergenza e, soprattutto, risorse straordinarie -ha sottolineato il presidente di Cia nazionale,

Dino Scanavino-. Chiediamo al governo di attivarsi subito per far fronte a questo disastro

economico e ambientale con l’impiego tempestivo di fondi dedicati al ripristino immediato delle

attività aziendali e al ristoro dei danni subiti da intere comunità, affinché il territorio possa ripartire

con tutte le attività economiche. In particolare, una prima risposta per venire in soccorso del

settore primario potrebbe essere l’erogazione in via straordinaria, immediata e automatizzata,

dell’80% degli anticipi Pac ad agricoltori e allevatori, senza oneri o costi aggiuntivi”.

🔊 Listen to this