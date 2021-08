(AGENPARL) – gio 12 agosto 2021 “Da quando è stato soppresso il Corpo Forestale dello Stato sono andati in fumo quasi 300.000 ettari di boschi, anche all’interno di parchi nazionali e riserve naturali; solo gli stolti che ne hanno avallato l’assorbimento non potevano non prevedere effetti tanto catastrofici”.

“Posto che ogni bosco impiegherà un secolo per rigenerarsi, e dunque il danno ambientale è incalcolabile, il rimboschimento costerà agli italiani circa 20.000 euro ad ettaro; fatti rapidamente i conti, possiamo ben dire che a fronte dei 31 milioni di Euro risparmiati nei primi tre anni dall’attuazione della Riforma Madia (dati Corte dei Conti), le spese per la ricostruzione forestale delle aree bruciate sarà di circa 6 miliardi di euro”.

“Renzi, Madia, Martina, oltre ad abbandonare per davvero la politica, dovrebbero essere chiamati a rispondere in prima persona per la scellerata decisione di sopprimere il CFS, perché quello che sta succedendo oggi all’immenso patrimonio naturalistico del nostro Paese, è principalmente frutto delle loro scelte”.

