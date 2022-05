(AGENPARL) – ven 20 maggio 2022 50 anni di pittura del pittore fiesolano Alessandro Goggioli

Domenica 22 maggio – Sala Basolato Fiesole

Domenica 22 maggio alle ore 17,30 nella Sala del Basolato a Fiesole sarà inaugurata la Mostra del pittore fiesolano Alessandro Goggioli “50 anni di pittura” dove verranno esposti 40 dipinti, e 200 riproduzioni in formato Post Card.

Sarà presente il Sindaco Anna Ravoni per un saluto. L’esposizione e il catalogo saranno presentati dalla Dott.ssa Maria Donata Spadolini.

La vita pittorica e artistica di Goggioli inizia a Firenze nell’Istituto Statale d’Arte di Porta Romana, nel quale studia e poi insegna per lunghi anni Disegno dal vero ed Educazione visiva. Dal 1959 si è dedicato alla pittura partecipando con i suoi lavori a molti premi, a mostre collettive e personali e a rassegne d’arte grafica. Dal 1968 i suoi lavori, eseguiti con una tecnica pittorica puntiforme si sono caratterizzati per la costante rappresentazione di “storie sulla tela” composte con la ricorrente presenza di vecchi giocattoli di latta.

La Mostra sarà aperta fino al 5 giugno con ingresso gratuito.

Orario:

dal lunedì al venerdì 16,00 – 19,30

Sabato e domenica 10,00 – 12,30 e 16 – 19,30

