(AGENPARL) – lun 10 gennaio 2022 In occasione della Cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2021/2022 della Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia, che si terrà domani 11 gennaio alle ore 11:00, si inoltra il link per seguire la diretta streaming : https://youtu.be/yU06gT1Sijc

Presiederanno l’evento il Presidente della Camera dei Deputati, On. Roberto Fico, il Ministro dell’Interno, Consigliere di Stato Luciana Lamorgese, il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Lamberto Giannini e il Direttore della Scuola di Perfezionamento

per le Forze di Polizia Gen. di Div. dell’Arma dei Carabinieri Giuseppe La Gala.

Il Presidente della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Prof.ssa Paola Severino, terrà la prolusione

