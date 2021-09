(AGENPARL) – lun 06 settembre 2021 Servizio Informazione e Comunicazione

6 settembre 2021

Inaugurazione del nuovo terminal del porto di Monopoli

L’evento si terrà martedì 7 settembre 2021 alle ore 11.00 all’interno del porto di Monopoli

Il progetto Interreg Greece-Italy THEMIS, finalizzato a sostenere e valorizzare i porti minori e a rafforzare le connessioni con i porti principali e con le imprese del territorio, raggiunge un ulteriore grande traguardo con l’inaugurazione del nuovo terminal di accoglienza turistica presso il porto di Monopoli.

L’evento si terrà martedì 7 settembre 2021 alle ore 11.00 all’interno del porto di Monopoli.

Il Progetto Themis è co-finanziato dall’Unione Europea, Programma Interreg VA Greece Italy 2014/2020, e da fondi nazionali della Grecia e dell’Italia.

Saranno presenti Ugo Patroni Griffi, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale; il Contrammiraglio (CP) Giuseppe Meli, Direttore Marittimo Puglia e Basilicata Jonica; Adriana Prusciano, Comandante della Capitaneria di Porto di Monopoli T.V. (CP); Angelo Annese, Sindaco di Monopoli; e Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia.

Interverranno Carmela Sfregola, Communication Officer Interreg VA Greece Italy 2014 – 2020 Join Secretariat; Rodolfo Giampieri, Presidente di Assoporti; Aris Batsoulis, Presidente di MedCruise; Renato Grelle, Commissario di PugliaPromozione; e Alessandro Ambrosi, Presidente della Camera di Commercio di Bari.

L’evento prevede una conferenza stampa. I giornalisti che seguiranno in presenza, in ottemperanza alle restrizioni sanitarie COVID-19, saranno accolti nella zona esterna al terminal, debitamente attrezzata con monitor e audio, per poter raccogliere tutti gli interventi e concordare le interviste.

L’evento prevede, inoltre, la possibilità di partecipazione aperta al pubblico su piattaforma ZOOM.

