(AGENPARL) – sab 20 novembre 2021 Inaugurata la stagione lirica 2021-2022 del Teatro La Fenice. Il sindaco Brugnaro: “Un momento di fiducia per tutti”

Il Fidelio di Ludwig van Beethoven ha aperto ufficialmente nella serata di oggi, 20 novembre, la stagione Lirica e Balletto 2021-2022 della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia.

Numerose le autorità e gli ospiti istituzionali presenti in sala, tra cui il sindaco Luigi Brugnaro. “Si inaugura una stagione per noi importante, e mi auguro che questo sia un momento di fiducia per tutti – le parole del sindaco – Venezia ha collaborato con il governo e la regione per contenere la pandemia e cercare di far ripartire la città e tutto il paese. Ringrazio le maestranze, gli orchestrali, il sovrintendente Ortombina e tutte le persone che hanno contribuito a mettere in scena questo spettacolo.

Bisogna continuare ad essere ancora attenti – ha proseguito Brugnaro – non siamo ancora usciti definitivamente dalla pandemia e non vorremmo richiudere ancora. Abbiamo avuto l’acqua alta e siamo riusciti a risistemare la città. Adesso c’è il Covid ma se stiamo uniti diamo un messaggio positivo a tutti. Per tirarci fuori da questa situazione però è importante che tutti si vaccinino”.

Lo spettacolo è stato trasmesso in diretta radiofonica su Rai Radio 3 e in streaming sul sito del Teatro La Fenice e su quelli di tutte le testate del gruppo Gedi.

Unica opera lirica scritta da Beethoven, Fidelio è stata presentata in un nuovo allestimento con la regia di Joan Anton Rechi . A dirigere Orchestra e Coro del Teatro, il maestro coreano Myung-Whun Chung. Nel cast, Ian Kozara nel ruolo di Florestan, Tilmann Rönnebeck in quello di Rocco e Tamara Wilson nei panni di Leonore.

Basata su un libretto di Joseph Sonnleithner e Georg Friedrich Treitschke tratto dalla Léonore di Jean-Nicolas Bouilly, del Fidelio si conoscono tre versioni, l’ultima delle quali, risalente al 1814 e divisa in due atti, è quella andata in scena questa sera.

Venezia, 20 novembre 2021

