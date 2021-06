(AGENPARL) – sab 12 giugno 2021 Inaugurata la Casa San Giuseppe alle Muneghete

Il consigliere comunale, Aldo Reato, e il vicepresidente della Municipalità di Venezia Murano Burano, Lorenzo Pacagnella, sono intervenuti questa mattina, sabato 12 giugno, all’inaugurazione della Casa San Giuseppe, alle Muneghete, nel sestiere di Castello a Venezia, alla presenza del Patriarca di Venezia, Francesco Moraglia.

Lo stabile, di proprietà di Ipav e concesso in comodato alla Diocesi, è stato oggetto di un intervento di adeguamento ed ora ospiterà la Caritas e la San Vincenzo, il Consultorio familiare diocesano con la sua attività formativa e terapeutica e ci sarà la possibilità di accogliere ed ospitare singoli e famiglie per un breve periodo. Inoltre nella Casa vivrà una famiglia che si è resa disponibile ad essere riferimento e appoggio per la Casa stessa e i suoi ospiti. Inoltre ci sono spazi adeguati e strutture a norma per offrire un pasto quotidiano o un letto a chi ne ha l’esigenza.

“Porto il mio personale ringraziamento ed elogio per l’iniziativa – ha esordito il consigliere Reato – e da parte del sindaco e di tutta l’Amministrazione comunale. Questa inaugurazione è la testimonianza che bisogna credere nelle cose e non perdere mai la speranza di realizzarle, soprattutto in tempi duri come questi della pandemia”.

Venezia, 12 giugno 2021

