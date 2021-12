(AGENPARL) – sab 18 dicembre 2021 Tel. 0522/590211

Oggetto: comunicato stampa

Inaugurata la “Biblioteca vivente” con i libri in carne e ossa

ALBINEA (18 dicembre 2021) – “E’ con grande piacere ed entusiasmo che inauguriamo oggi un

progetto molto importante. Un’iniziativa che unisce la cultura al sociale, l’integrazione alla

comprensione degli altri. Una tappa di un percorso che da tempo stiamo portando avanti con la

nostra biblioteca, la scuola di italiano per stranieri e il nostro Sap nella costruzione di un dialogo

interculturale sui diritti”. Così il sindaco di Albinea Nico Giberti ha salutato, questa mattina, l’avvio

di “Biblioteca Vivente”, realizzato dal Comune, insieme alla Scuola di italiano per stranieri CPIA

Reggio Sud, al Sap (Servizio di aiuto alla persona) dell’Unione Colline Matildiche e alla rete

pubblico-privata “STRADE – Autonomia, Cittadinanza, Occupabilità”.

La Biblioteca Vivente è una vera e propria biblioteca con lettori, bibliotecari e un catalogo di libri

fatto di persone. Il lettore potrà avvicinarsi e, come farebbe con uno scaffale di libri, scegliere quello

che lo incuriosisce di più, prenderlo in prestito per 30 minuti, “leggerlo” e restituirlo, come un

normale libro cartaceo. In questo caso però la lettura consiste nell’ascoltare quello che il libro ha da

raccontare ed eventualmente parlarne con lui. Il libro della biblioteca vivente racconta una storia

personale, in un certo senso racconta sé stesso. Per prenotare e “leggere” il libro vivente è necessario

chiedere ai bibliotecari e fissare un appuntamento.

Lo scaffale di libri viventi denominato “Prove di empatia. Voci e storie di culture”, si inserisce nel

concetto e alimenta l’idea di “biblioteca sociale”, con l’intento di favorire la relazione e promuovere

il dialogo per ridurre i pregiudizi, rompere gli stereotipi e favorire la comprensione tra persone di

età, abilità, sesso, stili di vita e background culturale diversi. Il progetto prende spunto da “The

Human Library”, esperienza nata in Danimarca nel 2000.

Alla presentazione, oltre al sindaco, hanno partecipato, Federica Franceschini, responsabile della

biblioteca Pablo Neruda; Paola Casi, docente responsabile Scuola di italiano per stranieri C.P.I.A.

Reggio Sud; Barbara Chierici del SAP (Servizio di aiuto alla persona) dell’Unione Colline Matildiche

e Denise Brighenti, di Fcr Area servizi alla persona per STRADE–Autonomia, Cittadinanza,

Occupabilità di Reggio Emilia.

C’erano anche i protagonisti di questa iniziativa e cioè i “libri viventi della biblioteca”: Anna, Anne-

Cécile, Antonella, Corrado, Elena, Gervasio, Giulia, Matteo, Saad, Simona,

Stefania e Stela. Si tratta di studenti stranieri della scuola di italiano, ragazzi e adulti “fragili”

frequentanti il SAP e seguiti dalla rete pubblico-privata STRADE e semplici cittadini. La biblioteca

ha organizzato un corso di storytelling con un formatore professionista, che ha fornito loro

suggerimenti e strategie per esprimere al meglio le loro storie.

Al termine degli interventi i cittadini che si erano prenotati hanno potuto ascoltare le storie e

conoscere i “Libri viventi” dislocati in diverse stazioni all’interno della biblioteca.

Il progetto proseguirà con le seguenti modalità: chiunque vorrà potrà prendere in prestito il libro

