Aosta, sabato 6 novembre 2021

Inaugurata a Tolentino la struttura realizzata

con il contributo della Regione

La Presidenza della Regione informa che nella mattinata di oggi, sabato 6 novembre 2021 presso l’area verde di Via Foro Boario a Tolentino, è stata inaugurata la nuova struttura in legno realizzata grazie al contributo della Regione, che in seguito agli eventi sismici del 2016 aveva messo a disposizione del Comune marchigiano 93.000 euro per la realizzazione di un’opera pubblica a servizio della cittadinanza e del mondo associativo.

“Siamo orgogliosi di aver portato il sostegno della Valle d’Aosta alle popolazioni duramente colpite dal sisma. Siamo convinti che la solidarietà sia un valore indiscutibile e questi risultati ne sono la testimonianza: rinnoviamo pertanto il nostro sentimento di amicizia verso la comunità di Tolentino e ci auguriamo che quest’opera possa svolgere una funzione importante per la crescita civile e sociale dei suoi abitanti”, ha sottolineato il Presidente della Regione Erik Lavevaz.

Alla cerimonia erano presenti Marco Gal, funzionario della Protezione civile valdostana, e Gian Marco Grange, Presidente del Consiglio direttivo Vigili del fuoco volontari della Valle d’Aosta, in rappresentanza dei soccorritori intervenuti nei giorni immediatamente successivi agli eventi sismici per portare aiuto alla popolazione.

Il nuovo edificio, completamente ecocompatibile e che in caso di emergenza potrà essere utilizzato come centro di accoglienza, sarà impiegato per promuovere e incentivare le attività di varie associazioni volontarie operanti sul territorio che svolgono un ruolo di sostegno e valorizzazione del tessuto sociale a beneficio della cittadinanza. A fianco della nuova struttura è stata anche attrezzata un’area verde, completamente recintata, per i proprietari di cani con i loro animali.

