(AGENPARL) – mer 20 ottobre 2021 INAPP: NOMINATO NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Roma, 20 ottobre 2021 – È stato nominato il consiglio di amministrazione dell’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche. Del nuovo organismo, oltre al presidente dell’INAPP, prof. Sebastiano Fadda ne fanno parte il dottor Andrea Martella in rappresentanza del Ministero del Lavoro, il dottor Giovanni Bocchieri in rappresentanza della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, la dottoressa Cinzia Canali, in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali d’intesa con la Conferenza dei presidenti di regioni e la dottoressa Sandra d’Agostino in rappresentanza dei ricercatori e tecnologi dell’INAPP. Il nuovo consiglio dura in carica 4 anni.

“Desidero porgere a tutti i nuovi rappresentanti del cda un cordiale saluto di benvenuto – ha detto il presidente Fadda – mi è gradito condividere la certezza che l’impegno che ci attende nell’adempimento dei compiti statutari sarà svolto nel segno della più proficua collaborazione e della valorizzazione delle competenze di ciascuno a vantaggio della migliore realizzazione della missione dell’Istituto”.

