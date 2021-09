(AGENPARL) – mar 21 settembre 2021 IN VOLO SULLA COSTIERA AMALFITANA

Un lancio con il paracadute sulla Costiera Amalfitana e un massaggio rilassante all’Hotel Santa Caterina sono il mix perfetto per una vacanza al top

La Costiera Amalfitana possiede un incredibile patrimonio paesaggistico che fa di questa zona il luogo turistico per eccellenza. Oltre a visitarla nei consueti modi via terra o via barca, si può ammirare anche da un altro punto di vista: grazie al volo in tandem con il paracadute tutte le perle del posto possono essere osservate dall’alto, godendo di uno scenario panoramico unico nel suo genere. Per vivere appieno l’atmosfera della Costiera Amalfitana si può alloggiare all’[Hotel Santa Caterina](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=6%3dKc7UQ%26H%3d2ZQ%26J%3d2cTe5Z%269%3dW9YQb3X%26E%3dDuM0O_stmv_44_BwTs_LB_stmv_39GSx.A9PfEC7oMu9bMyNjGu.Eu_KkyQ_Uz%260%3dnNCRdU.8Au%26BC%3dY8c4u7bTW6&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) di Amalfi, splendido hotel in stile liberty a picco sul mare che offre la possibilità di usufruire di una meravigliosa wellness spa all’interno e concedersi un massaggio rilassante dopo una giornata intensa e all’insegna dell’adrenalina.

La Costiera Amalfitana è una terra affascinante fatta di coste alte a picco sul mare, insenature popolate da case colorate, piccoli villaggi dei pescatori, acque limpidissime e tramonti infuocati, è un luogo magico che rimane per sempre nel cuore di chi la visita. Se via terra e via mare la Costiera è uno dei tratti più belli e caratteristici della nostra penisola, dall’alto è davvero un sogno, il paracadutismo, anche chiamato skydiving, offre ai più coraggiosi e ai più temerari la possibilità di ammirare da circa 4500 metri di altezza questo luogo famoso in tutto il mondo. Il paracadutismo e la Costiera Amalfitana sono il connubio perfetto per vivere un’esperienza straordinaria da provare almeno una volta nella vita. Il lancio con il paracadute in tandem che consiste nel lanciarsi da un aereo saldamente agganciati ad un istruttore, è sicuramente il metodo più semplice e veloce per provare l’ebrezza della caduta libera. Per questa attività non sono necessari particolari corsi o istruzioni, l’istruttore guiderà il passeggero per tutta la durata del lancio e basterà partecipare ad un breve briefing a terra tenuto da uno staff di paracadutisti esperti. Questa straordinaria esperienza dello skydiving possono viverla davvero tutti, è infatti pensata per soddisfare tutti i livelli di esperienza, possono lanciarsi paracadutisti esperti, persone che hanno già avuto esperienze di lanci in tandem, ma anche chi non lo ha mai fatto prima. Il punto di partenza è l’aeroporto di Salerno, facilmente raggiungibile dalla Costiera Amalfitana dove si può alloggiare all’Hotel Santa Caterina, un albergo a picco sul mare con camere e suite da sogno circondato dalla naturale bellezza della Costiera Amalfitana.

Una volta saliti in aereo, dopo circa 15 minuti dal decollo si raggiunge la quota di 4500 metri e il punto esatto per il lancio, all’apertura dei portelloni si è travolti da una straordinaria emozione, la Costiera Amalfitana da un punto di vista cosi alto è veramente qualcosa di unico e meraviglioso, poi arriva il momento del salto nel vuoto, per i primi 60 secondi si vola liberamente con il paracadute chiuso a 200 km/h ed è in questo momento che si prova un profondo senso di libertà dato dalla caduta libera, essere sospesi tra il cielo azzurro e il mare blu è una sensazione difficile, se non impossibile da descrivere. Tutte le insenature, le baie, le case arroccate, le grandi rocce a picco sul mare si possono ammirare dall’alto, cullati dall’aria con solo il rumore del vento e del mare. All’apertura del paracadute, a circa 1500 metri di altezza, si inizia a veleggiare più lentamente verso la superficie per atterrare dolcemente. Tutte le fasi del lancio, della caduta libera e dei momenti salienti sono ripresi e documentati da un paracadutista esperto dotato di telecamera per rivivere e condividere con amici e parenti questa incredibile avventura di cui si è stati protagonisti.

Il paracadutismo è un’esperienza con una scarica di adrenalina senza paragoni, dopo una giornata cosi eccitante ed esaltante cosa c’è di meglio di un bel massaggio rilassante?! L’Hotel Santa Caterina di Amalfi offre ai propri ospiti la possibilità di usufruire della spa del centro benessere, un’oasi dedicata al wellness dove le sapienti mani delle terapiste eseguono trattamenti specifici, rigeneranti massaggi agli agrumi e terapie specifiche per ritrovare l’armonia del corpo e della mente. In particolar modo il massaggio al limone [“Oro di Amalfi”](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=6%3dBdSUH%26I%3dNZH%26K%3dNcKfQZ%26z%3dXUYHcOX%266%3dEGM1P_Etdw_P4_3xps_CC_Etdw_O98TJ.AzQ2E48AMl0xMpO6Gl.FG_Kbzm_UqFG_Kbzm_Uq02G5OB-5pK4l8x2L4BE8%26o%3dJHL70O.GpQ%266L%3dDdWcBb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) è estremamente rilassante, stimola punti specifici del corpo, i Chakra, e ristabilisce l’equilibrio energetico e psico-fisico. L’olio a base di limone ha, inoltre, un effetto tonificante, levigante, purificante e vitaminizzante ed uno splendido profumo che vi farà immergere in un mondo incantato. Oltre agli oli essenziali al profumo di limone si può scegliere tra altre fragranze come cedro, bergamotto, arancio, mandarino, menta e rosmarino. Tra gli sport estremi il paracadutismo è il più famoso e forse anche quello più amato, guardare la Costiera Amalfitana dall’alto è un incredibile storia da raccontare e un ricordo indelebile da tenere nel cuore e nella mente.

La magia dell’Hotel Santa Caterina

A pochi minuti di distanza da Amalfi, in uno dei punti più suggestivi della costiera, l’Hotel Santa Caterina è costruito a picco sul mare, all’interno di una vasta proprietà che “precipita” fino all’acqua con una serie di splendide terrazze naturali. Due ascensori scavati nella roccia o un sentiero di spettacolare bellezza portano gli ospiti attraverso agrumeti e giardini lussureggianti fino agli impianti a livello del mare, che comprendono una piscina con acqua marina, solarium, fitness centre, café/bar e ristorante all’aperto.

La sera la magia continua nell’elegantissimo ristorante con una cena a lume di candela ammirando il suggestivo panorama di Amalfi illuminata dalla luna. E che dire della suite “Follia Amalfitana” con la sua minipiscina tonda con vetrata e vista mozzafiato sulla baia o della suite “Giulietta e Romeo” con terrazzino a picco sul mare e piscina privata a sfioro…

L’Hotel SantaCaterina ha 36 camere di tipologia standard, superior e deluxe e 13 tra junior suite, executive junior suite, suite e senior deluxe suite che si trovano nell’edificio principale. Inoltre, tra le Garden Suite, le dépendances “Villa Santa Caterina” e la “Villa il Rosso” nel lussureggiante parco si contano altre 17 camere e suite.

Dal 2019 l’offerta gastronomica dell’albergo è firmata dallo Chef Giuseppe Stanzione: le colazioni, gli snack, il Bistrot, l’elegante Ristorante fine dining Glicine che è stato insignito dalla Guida Michelin 2020 di una stella, con le vetrate affacciate sul panorama del golfo, e un menù più raffinato e personale con l’impronta dello Chef, il Ristorante Al Mare, aperto adesso sia a pranzo che a cena, con piatti più semplici e tradizionali e prevalentemente marinari. I due ristoranti panoramici dell’Hotel saranno quindi aperti entrambi la sera mentre il Ristorante Al Mare sarà aperto anche a pranzo. La Carta dei Vini offre un’accurata selezione di etichette italiane ed estere e una scelta produzione della Campania.

Hotel Santa Caterina, S.S. Amalfitana, 9, 84011 Amalfi (Sa)

