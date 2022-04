(AGENPARL) – mer 20 aprile 2022 IN TOSCANA PER UNA DOMENICA IN MOUNTAIN BIKE

A Marina di Bibbona si terrà la 23a edizione della Costa degli Etruschi Epic, una delle gare più attese dal mondo delle maratone

[] La sorprendente Bolgheri Coast si prepara ad accogliere un attesissimo ed importantissimo evento: la 23° edizione della [Costa degli Etruschi Epic Race](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=3%3dAdBRG%26I%3d7WG%26K%3d7QBcFZ%26y%3dXDVGc8U%265%3dEzJzP_xqcw_91_2xYp_BC_xqcw_867T3.7p0uI48j5qIo54O1ImEo.3yJ_xqcw_86sPiHsWoExF_xqcw_81k8g6%26n%3dJ1I608.DoQ%26oI%3dDXESFg&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt), la gara di mountain bike entrata a far parte del prestigioso calendario Internazionale UCI. La partenza è prevista per domenica 8 maggio 2022 quando gli atleti dovranno sfidarsi su due tipi di percorsi diversi: il percorso Marathon e il percorso Classic. Entrambi i tragitti partiranno dal centro della città e tra salite vertiginose e ripide discese attraverseranno le fitte pinete, i rigogliosi boschi, i fiumi e i borghi medioevali di questo straordinario territorio. Per vivere un weekend da sogno tra adrenalina e divertimento, tra relax e benessere, amici, parenti, atleti professionisti e amatori potranno alloggiare al [Park Hotel Marinetta](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=6%3d5bGUA%26G%3dBZA%26I%3dBT6aKc%26s%3dVIYAaCX%26y%3dC5MtN_3tWu_D4_vvds_6A_3tWu_C91R8.AsOpEq63Br05Me.D5_KUxa_Uj_MbvT_XqNxH_4HyMn8_vvds_79rHsBw8_vvds_6a6Mq_Hp7mPx_KUxa_VhMp9iM34p_MbvT_WGNxH_n4qKlBkI_3tWu_D7TPwLeI58KrM%267%3dqP4OgW.y8x%26D4%3dW5dD4e6lYD&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt), un resort immerso nel verde situato a pochi passi dal punto di partenza della gara che offrirà tra l’altro ai ciclisti un punto lavaggio, bici con mappa dei percorsi di tutta la zona collinare e costiera, una piccola officina, healthy menù personalizzati e lavaggio divise rapido.

“Il legame che unisce il ciclista alla sua bicicletta è, letteralmente, legame d’amore e riconoscenza, che il tempo non consuma, ma rinforza, se poi la vita li separa, in forma di ricordo o nostalgia”, queste sono le parole che l’antropologo Marc Augè ha usato per raccontare il legame storico tra l’uomo e la sua bici. Le biciclette sono sopravvissute alle guerre, ai periodi di crisi, all’avanzamento della tecnologia e al cambiamento della società, testimonianza, questa, dell’importante valore che esse hanno nella vita di ognuno di noi. Negli ultimi anni è stata la Mountain Bike a rubare le scene: questo tipo di bicicletta ha conquistato il cuore dei ciclisti off-road che, attraverso questa disciplina, percorrono strade sterrate, salite, discese e guadi. La mountain bike è la disciplina perfetta per chi vuole praticare sport all’aria aperta e stare in costante contatto con la natura. Proprio la prorompente natura sarà il palcoscenico della 23ma edizione della Costa degli Etruschi Epic che l’8 maggio vedrà sfidarsi atleti di altissimo livello internazionale.

La Costa degli Etruschi è un territorio di rara bellezza con un importante patrimonio naturale e artistico, gareggiare tra queste bellezze naturali è un’esperienza unica nel suo genere capace di regalare emozioni forti agli atleti ma anche ai loro accompagnatori che potranno sfruttare l’occasione di ammirare i professionisti sfrecciare e concedersi bellissime giornate all’aria aperta. La gara di maggio farà parte dei circuiti Rampitek e Coppa Toscana e i percorsi nei quali i bikers gareggeranno saranno due: il Marathon UCI e il Classic, minimo comun denominatore di entrambi i circuiti è il meraviglioso bosco della Magona, un vero e proprio paradiso per i ciclisti off-road e la partenza dal centro di Bibbona.

Il Marathon è un percorso lungo 68 chilometri e, una volta partiti, ci si ritroverà subito immersi nel bosco della Magona, un complesso forestale naturalistico a due passi dal mare. Il tragitto proseguirà poi con una salita di 300 metri di dislivello e una conseguente vallata in discesa che porterà i bikers direttamente nella valle del fiume La Sterza, uno dei luoghi più remoti e naturali della Costa degli Etruschi, qui il silenzio che domina su tutta l’area sarà interrotto solo dallo scroscio dell’acqua e dalle pedalate dei ciclisti. Dopo la valle ci sarà una vera e propria salita, gli atleti, infatti, dovranno affrontare a suon di importanti pedalate una salita con un dislivello di 600 metri per arrivare nel meraviglioso borgo medioevale di Sassa. Il tempo di riprendere fiato e visitarlo non ci sarà perché l’obiettivo è il gran premio della montagna, 3 chilometri più in alto, ancora lontano. Dopo questa difficilissima scalata, gli atleti si imbatteranno in uno dei Single Track più impegnativi della zona: il Single Track è un lungo tratto nel quale il corridore non può sorpassare un altro corridore a causa del restringimento del tratto di strada, per affrontare questo pezzo di circuito servirà tanta tecnica, coraggio, determinazione, grinta e fiato. Il tortuoso e impegnativo tratto porterà i corridori a ridosso del livello del mare, a metà gara circa, ma non ci sarà tempo per riprendere fiato in quanto si ritroveranno di fronte ad un’ennesima salita per poi imbattersi in un insieme di single track in salita e in discesa con una splendida vista sul mare. Una volta giunti a Bibbona, in una manciata di chilometri in pianura, si arriverà al tanto desiderato, agognato e sudato traguardo. Il secondo percorso, il Classic, ha una lunghezza di 52 chilometri ed è pressoché simile al Marathon: anche per questo tragitto si partirà dal centro della città, si attraverserà il bosco della Magona e si arriverà al fiume La Sterza. Da qui il circuito cambia e con una salita di 300 metri di dislivello si arriverà in vetta, poi una serie di Single Track in salita e in discesa accompagneranno i ciclisti fino al traguardo finale nel centro abitato di Bibbona. La gara si svolgerà tutta d’un fiato, tra importanti salite e discese vertiginose servirà tanta tecnica e tanto coraggio.

A pochi passi dal punto di partenza della competizione sorge il Park Hotel Marinetta, un resort dotato di tutti i comfort pronto ad accogliere, a coccolare e a donare benessere agli atleti e a chiunque voglia cogliere l’occasione della Costa degli Etruschi Epic per godersi un fine settimana all’insegna dello sport e della natura. Grazie alle confortevoli e spaziose camere, alle piscine, alla Spa e agli infiniti spazi verdi, il resort è il luogo ideale dove trascorrere un weekend magico.

Il Park Hotel Marinetta

Il Park Hotel Marinetta si affaccia sul mare toscano di Marina di Bibbona nella splendida Costa degli Etruschi, un susseguirsi di spiagge incontaminate, oasi protette e antiche città medievali.

Il resort offre una vasta scelta di camere e suite con vista mare, ma anche villette indipendenti circondate dal verde in cui gli ospiti potranno soggiornare, vivendo un’esperienza sensoriale unica e irripetibile. Il punto di partenza perfetto per partire alla scoperta della costa e delle colline toscane in mountain bike o a cavallo, provando a fare diving o passeggiando nei luoghi cari al poeta Giosuè Carducci.

A soli 100 metri dalla struttura, al di là della pineta, si trova la bellissima spiaggia privata e attrezzata con lettini e ombrelloni con annesso bar: un gioiello incastonato nel verde della macchia mediterranea, premiato con la Bandiera Blu della Comunità Europea. Il relax continua all’interno della nuova [Spa Marinetta Wellness](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=8%3d0WQWF%26B%3dLbF%26D%3dLVAVUe%26x%3dQSaFVMZ%264%3d8EOyI_Cvbp_N6_1qnu_A6_Cvbp_MA6MH.CxJzGv1CDw5EOj.9E_MZsk_WoHzNxHE_MZsk_WoIA6-v1CDw56j1vEOj-MzGuDzN2_HlxY_R1%269%3dvKDQlR.903%269D%3dY0YNaI&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt), il centro benessere all’interno dell’hotel dotato di una piscina idromassaggio riscaldata, biosauna, calidarium, tepidarium, docce cromo-aromatiche e un’ampia scelta di massaggi rigeneranti e trattamenti di bellezza. Inoltre gli ospiti potranno concedersi una pausa in una delle due piscine situate nel parco di fronte all’hotel, una delle quali è pensata per i più piccoli che potranno divertirsi anche nell’area giochi e nel miniclub.

L’esperienza alla scoperta della natura e delle bellezze della Toscana che offre il Park Hotel Marinetta non può che includere anche un innovativo viaggio fra i sapori: gli ospiti potranno gustare piatti gourmet a colazione, pranzo o cena in uno dei tre ristoranti dell’hotel ([Ombra della Sera](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=9%3dOZ7XU%26E%3d2cU%26G%3d2WPYAf%26C%3dT9bUY3a%26I%3dAuPDL_swqs_47_FtTv_P9_swqs_3BKPx.DCMfHA4sEB8uPy.Bu_NovQ_X4KjOHHs7BMj_NovQ_X4Hn8F4-7y4beA0Eb-O3Kb_NovQ_X4%267%3dnQGOdX.B8u%26EG%3dW2eQYA&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt), [Anfora di Baratti](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=8%3d7dNWC%26I%3dIbC%26K%3dIV8cRe%26u%3dXPaCcJZ%261%3dEBOvP_0vYw_K6_xxku_8C_0vYw_JA3TE.CuQwGs80DtBBOg.FB_MWzh_WlO1NzL06tQ1_MWzh_Wl86AuOs6g8s-7gOsOzF_0vYw_JA%26j%3dJCN20J.IkQ%261N%3d0XQXBg&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt), [Granace](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=9%3d3bGX9%26G%3dBc9%26I%3dBW4aKf%26q%3dVIb9aCa%26w%3dC5PrN_3wUu_D7_tvdv_4A_3wUu_CByR8.DqOpHo63Ep05Pc.D5_NSxa_XhMtOvJ37pOt_NSxa_XhB37p6n7c6lA_tvdv_4A%26o%3dIwN794.IpP%26kN%3dEWAXGf&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)) dove assaporare la magica combinazione di prodotti a Km zero, cucinati dagli chef secondo la tradizione toscana, rivisitata con un pizzico di creatività. A questi si aggiungerà nel 2022 anche un nuovo ristorante fine dining direttamente sulla spiaggia con menù a base di pesce che sarà un vero e proprio tributo al mare. Completano l’offerta un cafè e un cocktail bar che ogni sera organizza eventi musicali per un soggiorno piacevole, rilassante, ma anche indimenticabile.

Icon Collection

È una società di consulenza del gruppo imprenditoriale Ficcanterri, nata nel 2019, che si occupa di gestire in maniera sinergica una serie di servizi (marketing, revenue, booking, acquisti, amministrazione, controllo di gestione, etc.) per le strutture [The Sense Experience Resort](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=4%3d5bISA%26G%3dDXA%26I%3dDR6aMa%26s%3dVKWA2e6naEV%26y%3dC7KtN_5rWu_F2_vvfq_6A_5rWu_E71R0.Kl066rNrIiN2Ix.D7_IUxc_Sj%269%3dzLwQpS.r07%260w%3dYDZ7aM&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt), [Park Hotel Marinetta](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=0%3dDYKYJ%26D%3dFdJ%26F%3dFXEXOg%262%3dSMcJXGb%268%3d09Q3K_7xfr_H8_5shw_E8_7xfr_GC0OB.E2LtIz37F179Qn.A9_Odue_Ys_Jfzc_UuR7E_8L8JrB_5shw_F6vL291B_5shw_EX0Qz_EtAvM2_Odue_ZqJtCrJ78y_Jfzc_TKR7E_r8zHpFtF_7xfr_HAcM1PnF9BToQ%26A%3dzM8SpT.3B7%26A8%3daDaH8n3pcM&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt), [Antico Podere San Francesco](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=6%3dGePUM%26J%3dKZM%26L%3dKTHdTc%265%3dYRYMdLX%26A%3dFDM6Q_Btix_M4_8yms_HD_Btix_L9CUG.4wP3MAP3L3M-C44DB44AyLsM.wH3_Pkvf_Zz_Kg1j_VvSDF_9MEKsC_Btix_M7wM902C_Btix_LYAR7_FuB3N3_Pkvf_axKuDyK896_Kg1j_ULSDF_s97IqG1G_8yms_IBjN2QuG0CapR%26B%3d7N9TwU.4q9u4CD%26B9%3dbKbIdT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) e [Borgo Verde](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=A%3d2Y8Z8%26D%3d3e8%26F%3d3Y3XBh%26p%3dS0d89b3cX4c%26v%3d0vRqK_tyTr_59_ssUx_38_tyTr_4DcGtEpNgPe7x9d3pXf.Av_PRuR_Zg%266%3doStNeZ.o7v%26Gt%3dV3g4XB&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt). Icon Collection ha il compito di condurre tutte le strutture verso l’innovazione sia nell’ambito dell’offerta di servizi, nel marketing, revenue & sales, nei sistemi di controllo ed efficientamento economico che nell’ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane e finanziarie.

57020 – Marina di Bibbona (LI)

[www.hotelmarinetta.it](https://easy-n.musvc2.net/e/t?q=0%3d4XPY0%26C%3dKd0%26E%3dKX5WTg%26r%3dRRc08d2uWLb%26x%3d9DQs_IkzS_Tu_OTtj_Yi_IkzS_SzTzN.2Lw66JdI3KhKD8.lK_BxVq_LC%26g%3dDEPy4L.KhK%263P%3d7RSZ9a&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

🔊 Listen to this