(AGENPARL) – Roma, 26 marzo 2022 – Il presidente Joe Biden ha chiesto la rimozione dal potere del presidente russo Vladimir Putin in un discorso drammatico a Varsavia, in Polonia, sabato.

“Per l’amor di Dio, quest’uomo non può rimanere al potere”, grida Biden al termine del suo discorso. “Dio vi benedica tutti e possa Dio difendere la nostra libertà”.

Non è chiaro se il commento di Biden facesse parte del suo discorso già preperto.

Il presidente ha ripetutamente chiamato Putin direttamente, con disprezzo nella voce, schernendolo per la sua incapacità di conquistare l’Ucraina.

“Nonostante la brutalità di Vladimir Putin, non vi siano dubbi sul fatto che questa guerra sia già stata un fallimento strategico per la Russia”, ha detto Biden.

“Putin pensava che gli ucraini si sarebbero rivoltati e non avrebbero combattuto”, ha detto. “Invece, le forze russe hanno incontrato una coraggiosa e rigida resistenza ucraina”.

Ma Biden ha avvertito l’Europa che avrebbe dovuto rimanere unita per sconfiggere Putin.

“Questa battaglia non sarà vinta in giorni o mesi. Abbiamo bisogno di prepararci per una lunga battaglia davanti a noi”, ha detto.

Ha anche chiamato Putin per aver mentito sull’Ucraina e sulla sua decisione di invadere.

“Putin ha il coraggio di dire che sta denazzificando l’Ucraina”, ha detto. “È una bugia. È solo cinico. Lo sa. Ed è anche osceno».

Ha anche condannato Putin per la sua “guerra di scelta” contro l’Ucraina, accusandolo di “usare la forza bruta e la disinformazione per soddisfare la sua brama di potere e controllo”.

“Putin ha l’audacia, come tutti i nostri autocrati prima di lui, di credere che il potere si risolverà”, ha continuato.

Biden si vantava del successo delle sue sanzioni economiche per punire la Russia per la loro invasione.

Ha incensato le molte aziende americane che avevano lasciato completamente la Russia, “dalle compagnie petrolifere ai McDonald’s”.

“Come risultato di queste sanzioni senza precedenti, il rublo viene quasi immediatamente ridotto in macerie”, ha affermato.

Ha elogiato l’Ucraina e l’Europa per la loro resistenza contro Putin durante il primo mese di guerra, ma ha avvertito che è fondamentale rimanere uniti.

Biden ha iniziato il suo discorso in Polonia ricordando il famoso discorso di Papa Giovanni Paolo II del 1979 durante la sua visita nella natia Polonia, che ha dato il via al movimento di solidarietà nel Paese. che alla fine sconfisse il comunismo.

Ha cercato di collegare la lotta contro il comunismo con la lotta contro Putin, parlando della battaglia generazionale che il mondo libero ha dovuto affrontare con autocrati e dittatori come Putin.

“Siamo con te. Punto”, ha detto in un messaggio al popolo ucraino.

Il presidente ha anche parlato della visita ai rifugiati ucraini a Varsavia e dell’interazione con alcuni dei bambini.

“Ho visto le lacrime negli occhi di molte madri mentre le abbracciavo… non dovevo parlare la lingua per sentire l’emozione nei loro occhi, il modo in cui mi tenevano la mano. I bambini piccoli si sono appesi alla mia gamba”, ha ricordato.

Biden ha detto che le truppe americane sono state inviate per rafforzare la difesa della Polonia e delle nazioni della NATO, non per combattere i russi in Ucraina.

“La colpa è di Vladimir Putin”, ha detto Biden. “Non pensare nemmeno di spostarti su un solo centimetro di territorio della NATO. Abbiamo il sacro obbligo ai sensi dell’articolo 5 di difendere ogni singolo centimetro del territorio della NATO”.

Non si è fatta attendere la risposta da Mosca che tramite il segretario stampa del presidente della Federazione Russa Dmitry Peskov ha affermato che non spetta al presidente degli Stati Uniti Joe Biden decidere chi sarà al potere nella Federazione Russa.

“Non spetta a Biden decidere. Il presidente della Russia è eletto dai russi”, ha detto a Reuters sabato , commentando le osservazioni di Biden durante un discorso a Varsavia.

Sabato scorso, parlando nell’ambito di una visita a Varsavia, il capo della Casa Bianca, parlando del presidente russo Vladimir Putin, ha dichiarato che “quest’uomo non può rimanere al potere”.

La Casa Bianca, a sua volta, ha successivamente assicurato che Biden non ha chiesto un cambio di potere in Russia nel suo discorso a Varsavia sulla situazione intorno all’Ucraina. “Il presidente voleva dire che [il leader russo Vladimir] Putin non avrebbe dovuto esercitare il potere sui suoi vicini e sulla regione. Non ha discusso del potere di Putin in Russia o del cambio di regime”, ha detto ai giornalisti un funzionario della Casa Bianca.

Gli insulti espressi dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden contro il leader russo Vladimir Putin sono un capriccio di impotenza, e forse il leader americano è malato e dovrebbe sottoporsi a una visita medica. Lo ha annunciato sabato il presidente della Duma di Stato Vyacheslav Volodin.

“Il presidente degli Stati Uniti ancora una volta si è concesso una dichiarazione poco diplomatica sul nostro presidente. <…> I cittadini statunitensi dovrebbero vergognarsi del loro presidente. Forse è malato. Sarebbe giusto che Biden si sottoponesse a una visita medica”, ha scritto Volodin in il suo canale Telegram .

Il presidente della Duma di Stato ha osservato che il comportamento e la resistenza del presidente della Russia meritano rispetto. “Possiamo essere orgogliosi del nostro presidente Vladimir Vladimirovich Putin, il suo comportamento, la sua resistenza meritano rispetto. A proposito, né [l’ex presidente russo Boris] Eltsin, né [l’ex presidente dell’URSS Mikhail] Gorbaciov hanno ricevuto tali epiteti dai capi degli Stati Uniti , per ovvi motivi, “- pensa Volodin.

Biden ha visitato sabato un centro di accoglienza per rifugiati dall’Ucraina presso lo Stadio Nazionale di Varsavia. Secondo il pool di stampa della Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti ha parlato con i rifugiati stessi, nonché con i volontari che li hanno aiutati. Allo stesso tempo, Biden si è nuovamente permesso di rilasciare dichiarazioni su Putin. Uno dei giornalisti gli ha chiesto cosa pensasse del leader russo nel contesto di ciò che sta accadendo attualmente in Ucraina. “È un macellaio, ecco cosa ne penso”, ha risposto Biden.

Il 21 marzo, l’ambasciatore degli Stati Uniti presso la Federazione Russa, John Sullivan, è stato convocato al ministero degli Esteri russo, dove gli è stata data una marcia e una nota di protesta in relazione alle precedenti inaccettabili dichiarazioni di Biden sul presidente russo. Il 17 marzo, Biden ha attaccato e insultato personalmente la sua controparte russa, definendolo “un dittatore assetato di sangue e un puro delinquente che conduce una guerra immorale contro il popolo ucraino”. Il giorno prima, in risposta a una domanda correlata di un giornalista, il presidente degli Stati Uniti ha affermato di considerare Putin un “criminale di guerra”. Come disse all’epoca Peskov a TASS, queste dichiarazioni di Biden sono una retorica inaccettabile e imperdonabile.

Forse sarebbe il caso di abbassare i toni ma soprattuto bisogna cominciare a pensare a quello che si dice, specie si sta lavorando per la Pace…