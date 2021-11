(AGENPARL) – gio 18 novembre 2021 In piazza San Marco la cerimonia di consegna dei diplomi per 1026 neolaureati di Ca’ Foscari

Giornata di festa per i 1026 neolaureati nella sessione autunnale dell’Università di Ca’ Foscari, che, divisi in due gruppi, uno al mattino e l’altro al pomeriggio, sono stati i protagonisti oggi, nella tradizionale, stupenda cornice di piazza San Marco, della cerimonia di consegna dei diplomi di laurea triennale.

Presente al mattino, per portare il saluto della città, ai primi 476 studenti premiati, l’assessore comunale alle Politiche educative, Laura Besio.

“State festeggiando un grande traguardo della vostra vita – ha sottolineato nel suo intervento l’assessore – nella più bella piazza del mondo, in quella che è stata definita ‘la più antica città del futuro’. Vi auguro che siate come lei, simbolo di fiducia e tenacia, di tradizione e innovazione, di prudenza e coraggio. Siate ambiziosi, coraggiosi, curiosi, pronti a cogliere tutte le opportunità senza porvi limiti, come ha fatto, e dovrà sempre fare, Venezia. E per noi amministratori l’impegno è quello di lanciare un messaggio di speranza, per offrire, anche qui, opportunità di lavoro, per tutelare la residenza, per salvaguardare la qualità della vita.”

Nel pomeriggio a ricevere il diploma di laurea sono stati altri 554 studenti, che hanno ricevuto il saluto del vicesindaco, Andrea Tomaello. Quest’ultimo ha accolto i neolaureati con queste parole: “Un caloroso benvenuto a tutti. E’ un piacere per l’Amministrazione ospitare tanti giovani nel ‘salotto d’Europa’ per celebrare la fine di un percorso di sacrifici, gioie, dolori, ma anche l’inizio di un nuovo percorso che vi porterà ad affrontare nuove sfide con il coraggio e la tenacia che avete messo in questi anni di studio. Spero possiate intraprendere nuove esperienze formative, anche al di fuori del nostro Paese che possano darvi ulteriori spunti, idee e conoscenze per crescere sempre più. Abbiamo bisogno di giovani preparati e competenti in tutti i campi. Vi auguro di partecipare alla vita della città, aiutatela con le vostre competenze. I giovani da noi sono i benvenuti”.

Venezia, 18 novembre 2021

– [Foto 1](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/1_51.jpeg)

– [Foto 2](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/2_50.jpeg)

– [Foto 3](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/3_49.jpeg)

– [Foto 4](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/4_47.jpeg)

– [Foto 5](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/5_40.jpeg)

– [Foto 6](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/6_37.jpeg)

– [Foto 7](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/7_25.jpeg)

– [Foto 8](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/8_24.jpeg)

– [Foto 9](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/9_19.jpeg)

– [Foto 10](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/10_15.jpeg)

– [Foto 11](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/11_8.jpeg)

– [Foto 12](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/12_6.jpeg)

– [Foto 13](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/13_4.jpeg)

– [Foto 14](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/14_2.jpeg)

– [Foto 15](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/15_2.jpeg)

– [Foto 16](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/16_3.jpeg)

– [Foto 17](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/17_2.jpeg)

– [Foto 18](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/18_2.jpeg)

ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale

🔊 Listen to this