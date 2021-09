(AGENPARL) – gio 02 settembre 2021 In occasione della 78° Mostra del cinema di Venezia l’anteprima del lungometraggio “La Donna del Fuoco Marietta Barovier. Pioniera delle Perle Veneziane”

E’ stato presentato questo pomeriggio, in anteprima nazionale nell’ambito della 78. Mostra del Cinema di Venezia, il trailer del lungometraggio “La donna del fuoco, Marietta Barovier, pioniera delle perle veneziane”, che nella versione integrale, sottotitolata in 4 lingue, sarà mostrato in occasione della Giornata Europea delle Lingue, il 26 settembre alle 18 sul canale YouCafoscari.

Il film trae spunto dall’omonimo spettacolo teatrale dedicato a Marietta Barovier, la prima imprenditrice ad aprire una fornace nel XV secolo dedicando la vita alle perle di vetro. La rappresentazione andrà in scena al Teatro Goldoni di Venezia il 12 settembre in occasione della giornata conclusiva del festival The Venice Glass Week e Venezia 1600.

Il ciclo di eventi è stato promosso dall’associazione Culturale Arte-Mide, inserita nel dossier di candidatura tra le realtà che svolgono un’azione di sostegno della candidatura delle perle a patrimonio intangibile UNESCO, per contribuire a sensibilizzare il pubblico sulla storia del vetro di Venezia, valorizzando le perle veneziane a partire dalla figura storica di Marietta Barovier, donna – è stato sottolineato – particolarmente significativa del Rinascimento vetraio del XV secolo, la prima imprenditrice che ottenne il permesso dalla Serenissima di aprirsi una fornace tutta per sé. Cinema e teatro contribuiscono con questo progetto a diffondere la “trasmissione del saper fare”, la valorizzazione del bene intangibile delle perle veneziane, la storia del vetro “materia magica, leggera, resistente, trasparente, quasi invisibile” . La ricerca e la scrittura del testo su Marietta Barovier si sono basati su fonti e informazioni storiche. Lo spettacolo è stato arricchito di elementi di fantasia per rendere la drammaturgia coinvolgente e affascinante per il pubblico.

Alla presentazione odierna sono intervenuti Chiarastella Seravalle, attrice e autrice dei testi dello spettacolo, Massimo Navone, regista teatrale e drammaturgo, Erika Urban, organizzatrice per Arte-Mide. Presenti, in rappresentanza delle Istituzioni, la presidente del Consiglio comunale di Venezia, la direttrice della sede italiana del Consiglio d’Europa Luisella Pavan-Woolfe, e Eugenia Sainz, Coordinatrice della Giornata d’Europa delle Lingue, Università Ca’ Foscari di Venezia.

Venezia, 2 settembre 2021

ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale

