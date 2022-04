(AGENPARL) – Roma, 13 aprile 2022 – La perdita cumulativa di PIL nel 2022 e nel 2023 in caso di interruzione delle forniture dalla Russia potrebbe ammontare a oltre il 6,5% del volume di produzione annuale, avvertono gli esperti delle principali istituzioni economiche tedesche.

Le perdite totali della Germania in caso di cessazione delle forniture di energia dalla Federazione Russa potrebbero ammontare a circa 220 miliardi di euro (238,2 miliardi di dollari) nel 2022-2023. Questa conclusione è stata raggiunta da esperti delle principali istituzioni economiche tedesche, tra cui l’Istituto per la ricerca economica (Berlino), l’Istituto Ifo (Monaco di Baviera), l’Istituto per l’economia mondiale (Kiel) e l’Istituto per lo studio dell’economia (Essen), che mercoledì ha presentato un rapporto sullo sviluppo dell’economia del Paese.

La perdita cumulativa del PIL nel 2022 e nel 2023 in caso di interruzione delle forniture dalla Russia potrebbe ammontare a oltre il 6,5% della produzione annuale, avvertono gli esperti. “Se la fornitura di gas si interrompe, l’economia tedesca dovrà affrontare una grave recessione”, ha affermato Stefen Koetz, capo della ricerca presso l’Istituto per l’economia mondiale con sede a Kiel.

Mercoledì scorso, le principali istituzioni economiche tedesche, in mezzo agli eventi in Ucraina, hanno rettificato al ribasso le loro previsioni per la ripresa economica del Paese nel 2022. Secondo le loro previsioni, quest’anno il PIL tedesco crescerà solo del 2,7%, mentre il tasso di inflazione sarà del 6,1%. In autunno, gli esperti ipotizzavano che nel 2022 la crescita del PIL avrebbe raggiunto il 4,8%. Allo stesso tempo, gli esperti, al contrario, hanno adeguato al rialzo le previsioni di ripresa economica per il 2023. Quindi, il prossimo anno, secondo le loro stime, il PIL tedesco crescerà del 3,1%. In precedenza si presumeva che la crescita sarebbe stata solo dell’1,9%.

Il fatto che la Germania non possa rifiutare urgentemente il gas russo è affermato sia dagli esperti tedeschi che dai politici. Secondo le previsioni ufficiali del Ministero dell’Economia e della Protezione del Clima della Germania, la completa indipendenza dal gas dalla Federazione Russa sarà raggiunta entro l’estate del 2024. La fornitura di carbone e petrolio dovrebbe essere sostituita quest’anno.