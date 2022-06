IN EVIDENZA – MERCOLEDI’ 29 GIUGNO

(AGENPARL) – mer 29 giugno 2022 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://confagritorino.musvc2.net/e/r?q=Q0%3dF8QAQ_6xnx_G8_Cygw_MD_6xnx_FCvZBX4g.sJvGzPA.A3J_Cygw_MDt_Ol1d_Y1P2I.vQ4U_Cygw_MD_6xnx_GC1Cz_Ol1d_ZyN_6xnx_FC_Cygw_MD8V1gzJ_Cygw_NB2V2B._6xnx_GAINAZI-DEg1_Pezk_ar0-_Cygw_N9EIx.E-_6xnx_FcI_Pezk_arMA_Pezk_ZJNIhK-DvZz_Ol8v9o1d_Zvf-tVxbz_Ol1d_ZyX8UMvQsh%26A%3dEYUYMf%26y%3dK9PGAF.KzR%26wP%3dPeNe%267%3dY%262%3dZNgM%26L%3dNeKd%26E%3dZEZRZFfNdI&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Mercoledì 29 Giugno 2022 – S. Pietro e Paolo, apostoli

Confagricoltura partecipa a Boster, fiera internazionale dedicata alla filiera legno

Si è tenuta lunedì 27 scorso la conferenza stampa di presentazione dell’undicesima edizione biennale di BosTer Nord Ovest, fiera internazionale dedicata alla valorizzazione delle filiere del legno.

L’appuntamento, aperto al pubblico e agli addetti ai lavori, è per l’1, 2 e 3 luglio prossimi nella pineta di Oulx a Beulard, dove in un’area di 40.000 metri quadrati installeranno i loro stand le più importanti aziende del settore. In programma dimostrazioni, incontri con esperti, visite guidate, convegni e concerti. Ci sarà anche il Triathlon del Boscaiolo, con esibizioni dei migliori taglialegna di tutta Italia.

Alla fiera sarà presente anche Confagricoltura Piemonte con un suo stand istituzionale.

“Siamo lieti di essere presenti e di dare il nostro contributo, anche organizzativo, alla manifestazione – ha dichiarato Enrico Allasia presidente di Confagricoltura Piemonte – riteniamo infatti che, in parallelo con quanto avviene per l’agricoltura, occorre dare un forte impulso alla modernizzazione delle tecniche e delle attrezzature per le utilizzazioni forestali, in un’ottica di sempre maggiore efficienza, sicurezza e rispetto per l’ambiente. Per questa ragione diventano particolarmente importanti e significativi gli eventi come Boster Nord-Ovest, una fiera per certi versi unica nel panorama italiano, dove esperienze, macchine e iniziative per la valorizzazione delle filiere bosco-legno, la gestione sostenibile del territorio, la green economy e l’agricoltura di montagna possono non solo essere condivise tra gli operatori del settore, ma anche divulgate al pubblico”.

Per maggiori informazioni sugli orari e gli appuntamenti è possibile consultare il sito di Boster alla pagina [https://www.fieraboster.it/](https://confagritorino.musvc2.net/e/t?q=3%3d3V0QAc%26l%3dQ%26p%3dW3YA%26I%3d3W9a%26u%3d1c5a8vNpI_tuSp_55_rqUt_26_tuSp_40wMy.0i5t5bEuNeH.kN_rqUt_26%26f%3dGuIx72.DgN%26iI%3d7a0X&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Previste maggiori agevolazioni per gli investimenti green e 4.0 con la nuova Sabatini

E’ stato pubblicato il decreto interministeriale 22 aprile 2022, che apporta alcune modifiche alla “Nuova Sabatini” introducendo il sostegno di investimenti in beni strumentali, in beni e attrezzature innovative 4.0 e/o a basso impatto ambientale (green) nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.

Le attrezzature e i macchinari finanziati devono essere nuovi e possono acquistati solo dopo la presentazione della domanda.

Il contributo previsto è pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento della durata di 5 anni a un tasso d’interesse annuo pari al 2,75% per i normali beni strumentali e al 3,575% per gli investimenti 4.0 e green.

L’ammontare complessivo dei finanziamenti bancari o dei leasing finanziari deve essere compreso tra 20 mila e 4 milioni di euro, anche se frazionati in più iniziative.

Le imprese interessate devono trasmettere al soggetto finanziatore, unitamente alla richiesta di finanziamento, la domanda di accesso al contributo, con le modalità, i termini definiti dal Mise. Gli uffici tecnici delle Unioni agricoltori sono a disposizione per assistere le imprese interessate.

Ad Alessandria un incontro sulle prospettive del settore latte

Il primo luglio prossimo al Centro Congressi di Alessandria, Piazza Fabrizio de Andrè 76, si svolgerà l’incontro di filiera “Prospettive future del settore lattiero caseario. Le istituzioni e la filiera a confronto sulle politiche si sviluppo tra aumenti dei costi di produzione e sfide ambientali”.

All’evento, organizzato dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Piemonte, parteciperà in rappresentanza di Confagricoltura Guido Oitana, imprenditore agricolo che conduce uno dei più importanti allevamenti da latte della provincia di Torino.

Il programma completo dell’incontro e il modulo di iscrizione sono disponibili al link

