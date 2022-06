(AGENPARL) – gio 09 giugno 2022 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://confagritorino.musvc2.net/e/r?q=Mo%3d8wMpI_utSp_64_rqVs_26_utSp_59aR1TiY.hFa9oLp.3rF_rqVs_26i_KQsS_UfHqE.aIsQ_rqVs_26_utSp_69f5o_KQsS_VdF_utSp_59_rqVs_26wRfYoF_rqVs_34qRg4._utSp_67xFwVx-64cf_HTvP_Sg6-_rqVs_314Ec.7-_utSp_5Yx_HTvP_SgIp_HTvP_R9JxZ0-0aRo_KQ4a1dsS_VaX-iRcTo_KQsS_VdPvN_NcOp%26c%3dQ5c1YB%267%3dmKvOcR.q8t%269v%3dX6W8%26E%3d1%26D%3d6V6Y%26r%3dV7W0%26M%3d5RAa7W9V&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Image]

Giovedì 9 giugno – S. Efrem, diacono e dottore della Chiesa

“Si parlava in tuta onestà di individui e solidarietà, tra un bicchier di vino ed un caffè tiravi fuori i tuoi perchè e proponevi i tuoi però”

Gino Paoli – Quattro amici al bar

Entro il prossimo 16 giugno occorrerà versare l’acconto IMU

ll 16 giugno scade il versamento della prima rata dell’acconto IMU 2022 (50% dell’imposta dovuta nell’anno precedente, con le aliquote e le detrazioni del 2021). Il saldo dovrà essere versato entro il 16 dicembre, adottando le aliquote nel frattempo deliberate da ogni comune. Quest’anno non verranno più applicate le esenzioni previste nel 2020 e 2021 per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 (per esempio, l’esenzione della prima rata 2021 per gli agriturismi).

Sono esenti da IMU i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (comprese le società agricole IAP) e quelli situati nelle zone considerate di montagna o collina. L’esenzione vale anche nel caso di pensionati che mantengono l’iscrizione alla gestione previdenziale agricola e di familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti allo stesso nucleo familiare. Le aree fabbricabili (che pagano l’imposta sul valore venale invece che su quello catastale) coltivate e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali sono considerate terreni agricoli. I fabbricati rurali ad uso strumentale (ricovero attrezzi o animali, magazzini, etc.) sono soggetti all’aliquota ridotta dello 0,1% che il comune può ridurre o azzerare. L’imposta è inoltre ridotta al 50% per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati e, in presenza di particolari condizioni, anche per quelli concessi in comodato d’uso gratuito a parenti di primo grado.

Novità per gli operatori del settore lattiero – caseario: via web il 10 giugno incontro di approfondimento

state definite le modalità attuative degli adempimenti a carico degli operatori del settore.

A tale proposito segnaliamo che sul portale SIAN è stata pianificata, per venerdì 10 giugno, una presentazione rivolta agli acquirenti di latte bovino e ovicaprino relativa alle modifiche dell’applicativo SIAN effettuate in funzione delle nuove disposizioni introdotte dai due decreti ministeriali.

Per partecipare occorre inviare un messaggio tramite posta elettronica a dichiarazioni_latte#@greenhaus.it

Paola Sacco intervistata da Grp sul ruolo delle donne in agricoltura

Sul canale Youtube di Confagricoltura Alessandria trovate il servizio andato in onda sull’emittente GRP con l’intervista del giornalista Andrea Boccaccioli alla neo presidente di Confagricoltura Alessandria Paola Sacco sul maltempo e sul ruolo delle donne nell’imprenditoria agricola.

Per visualizzare il video [https://www.youtube.com/watch?v=UeSmNDq_34U](https://confagritorino.musvc2.net/e/t?q=5%3d3UCSAb%26o%3dS%26p%3dV6XA%26H%3d6Y9Z%26x%3d0vMsK_ttVr_54_usUs_58_ttVr_49zOy.RrMvNe7.eHp_JSvS_ThPdLeA_usUs_68x_KTuR_VgwgvppFJ_6VW%267%3d3c4dpMuOfT.p8w%26Au%3dX9Y7&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Gli aggiornamenti sono sempre disponibili sui nostri siti internet e profili social

🔊 Listen to this