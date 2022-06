(AGENPARL) – mer 08 giugno 2022 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://confagritorino.musvc2.net/e/r?q=J1%3dE9J2P_7qew_H1_4xhp_DC_7qew_G6mYCQuf.tCmF1I2.04C_4xhp_DCu_Hcze_RrO3B.mP5N_4xhp_DC_7qew_H6rB1_Hcze_SpM_7qew_G6_4xhp_DC9Orf1C_4xhp_EA3OsA._7qew_H40M9R0-CFZr_Ofsb_Zs3-_4xhp_E8FBo.D-_7qew_GV0_Ofsb_ZsF2_Ofsb_YKG0gL-7mY1_Hc1m8pze_Sme-uOoa1_Hcze_SpW8KBuRlY%260%3dFRLXNY%26p%3dJ0I80G.DqQ%26xI%3dGcLT%26x%3dX%263%3dSEcM%26E%3dEdLW%266%3dXNQCdIXCfN&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Image]

Mercoledì 8 Giugno 2022 – S. Medardo, vescovo di Noyon

N’ora ‘d sol a fa suvé tante lëssìe

Comprensori sciistici, ai nastri di partenza il bonus anche per gli agriturismi

Sono 80 i Comuni inseriti nei comprensori sciistici le cui strutture ricettive potranno beneficiare del nuovo ristoro stabilito una tantum dalla Regione Piemonte per favorire la ripresa e la riqualificazione delle attività in questo momento di crescita dei flussi turistici.

I fondi, di provenienza statale, ammontano a 5,6 milioni di euro e potranno essere richiesti da diversi soggetti dediti all’attività ricettiva, tra cui gli agriturismi, gli affittacamere e i B&B.

Per accedere al bonus c’è tempo fino al 10 giugno prossimo presentando domanda tramite lo sportello predisposto dalla Regione sulla piattaforma Fin Piemonte all’indirizzo [https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/ristori-strutture-alberghiere-cat-a](https://confagritorino.musvc2.net/e/t?q=A%3dMUGYUb%26s%3dY%260%3dV0dT%26H%3d0eSZ%262%3dFFMwQ_DtZx_O4_yyos_9D_DtZx_N94UI.9pLBBlKAG1C.5M_yyos_9Dx4uB5_KX1l_UmB1M193EpM-x4uBA_KX1l9w4h_UmP5L1MDB-zRDN1RGKl-985lP3ApCD8-j9F-4%26k%3dKGL3AN.GlR%265L%3dBdSW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) .

Per consultare l’elenco dei Comuni interessati, clicca [qui](https://confagritorino.musvc2.net/e/t?q=0%3dEVQXMc%263%3dX%262%3dWJcL%26I%3dJdKa%26B%3dE8N7P_6ujw_G5_9xgt_IC_6ujw_F0DTA.0zK4CvJ3HAB.wN_9xgt_ICrItP_6ujw_F0uBt5BI8-M6R67v_Oewg_Yt8609GvK8C-s828z_Oewg_YtLzP8I9F_6ujw_F0tL1O5F-oJ786NvKsHAF-o-76J4LvK7I9F-77zF7Nz0w.JuC_6ujw_G00C0L0K_68o5rujw_G8PBJVNCE7_Q%26A%3d1O0SqV.5B8%26C0%3dbJaK&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt).

L’importo erogabile per le strutture ricettive può arrivare fino a 8.450,00 €.

In arrivo, nelle prossime settimane, anche un bonus per chi svolge attività di ristorazione.

Il laboratorio del Fitosanitario si accredita per il riconoscimento di importanti organismi nocivi

Il Laboratorio del Settore Fitosanitario della Regione Piemonte ha ottenuto l’accreditamento, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018, per poter effettuare e certificare nuove tipologie di prove analitiche inerenti quattro organismi particolarmente dannosi per le colture del territorio piemontese.

Si tratta del riconoscimento del fitoplasma, agente della Flavescenza dorata della vite, del nematode del riso Aphelenchoides besseyi, del fungo Ceratocystis platani e dell’insetto Popillia japonica allo stadio larvale.

Si amplia in questo modo l’offerta del servizio di diagnostica fitopatologica rivolta agli operatori del settore agricolo e a privati che ne fanno richiesta, a supporto delle strategie di prevenzione e difesa delle piante e più in generale di miglioramento qualitativo delle produzioni agricole del territorio piemontese.

Nuove istruzioni INPS per l’esonero contributivo dei lavoratori autonomi agricoli

Con una circolare del mese di maggio, la n° 59 del 16-05-2022, l’INPS ha formalizzato le istruzioni operative per dell’esonero contributivo dei lavoratori autonomi agricoli (Coltivatori diretti e IAP- imprenditori agricoli professionali) per le nuove iscrizioni alla previdenza agricola con inizio dell’attività imprenditoriale dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

Lo sgravio contributivo, originariamente previsto per le nuove iscrizioni nel 2020, era stato già prorogato a tutto il 2021. La disciplina è stata poi ulteriormente modificata, estendendo l’esonero anche alle nuove iscrizioni per il periodo 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

La circolare INPS, riprendendo in parte le istruzioni precedenti, prevede che le domande siano inviate unicamente in via telematica, accedendo al “Cassetto previdenziale per Autonomi Agricoli”, entro 120 giorni dalla data di comunicazione di inizio attività.

Per le attività imprenditoriali autonome agricole iniziate dal 1° gennaio 2022, il termine di invio dell’istanza relativa scade il 30 luglio 2022.

Gli uffici delle Unioni Agricoltori sono disponibili per la predisposizione delle domande.

Gli aggiornamenti sono sempre disponibili sui nostri siti internet e profili social

🔊 Listen to this