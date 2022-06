(AGENPARL) – mar 07 giugno 2022 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://confagritorino.musvc2.net/e/r?q=J4%3dCBJ5N_0qhu_K1_7vkp_GA_0qhu_J6pWFQxd.wCpD4I5.87C_7vkp_GAx_Hfxh_RuM6B.pN8N_7vkp_GA_0qhu_K6u04_Hfxh_SsK_0qhu_J6_7vkp_GABOud4C_7vkp_H96Ov9._0qhu_K4CKBQC-AIZu_Mise_Xv3-_7vkp_H6IBr.B-_0qhu_JVC_Mise_XvF5_Mise_WNGCeO-7pW4_Hf1p6sxh_Spc-xOrY4_Hfxh_SsUAKCsUlb%268%3dIROVQY%26s%3dHCIA8J.DtO%261I%3dJaOR%261%3dV%266%3dSHaO%26E%3dHbOW%269%3d-VOZHXOVOdI&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Martedì 7 Giugno 2022 – S. Antonio Maria Gianelli, vescovo di Bobbio, fondatore delle Figlie di Maria Santissima dell’Orto

Pagamenti Pac, il valore dei titoli è tagliato del 2,79%

Il saldo dell’aiuto della domanda unica 2021 (domanda Pac) sarà soggetto alla riduzione lineare del valore dei titoli e del conseguente adeguamento del loro valore, dell’attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale e delle riduzioni lineari del pagamento per il premio giovane agricoltore, per il regime di base e della percentuale fissata concernente il valore del greening.

Agea ha informato che l’attribuzione dei titoli della riserva nazionale 2021 ha determinato l’esigenza di eseguire una riduzione lineare del 2,79% del valore dei tutti i titoli presenti nel Registro nazionale titoli 2021, ad eccezione dei titoli da riserva 2021. Verrà ridotto anche il premio previsto per i giovani agricoltori poiché la percentuale massima complessiva del 2% del massimale nazionale annuo a ciò destinata (circa 71,4 milioni di euro) è risultata insufficiente al fabbisogno calcolato in oltre 74,3 milioni di euro. Pertanto, il premio che verrà concesso ai giovani agricoltori subirà una riduzione lineare nel 2021 pari al 3,80 %.

Il valore definitivo dell’importo individuale per il pagamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente (greening), calcolato come percentuale del valore dei titoli attivati dall’agricoltore, per il 2021 è fissato in 0,5259%.

Pubblicato il decreto che quantifica le autorizzazioni di nuovi impianti viticoli per il 2022

Sulla G. U. n.122 del 26 maggio scorso è stato pubblicato il decreto direttoriale del MIPAAF che definisce l’ammontare per l’anno 2022 delle autorizzazioni di nuovi impianti viticoli ai sensi dell’articolo 63 del Reg. UE n. 1308/2013.

Per quest’anno la superficie totale disponibile ai fini del rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti viticoli è di 6.942 ettari, pari all’1% della superficie vitata nazionale a luglio 2015, integrata dalle superfici corrispondenti ai diritti di impianto e di reimpianto che potevano essere convertiti in autorizzazioni al 1° gennaio 2016 nonché delle superfici autorizzate di nuovi impianti oggetto di rinuncia nella annualità 2021.

