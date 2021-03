IN EVIDENZA – 4 MARZO

(AGENPARL) – gio 04 marzo 2021 Giovedì 4 Marzo 2021 – San Casimiro



Enoteche riaperte dopo le 18“In tutte le zone del Paese è stato eliminato il divieto di asporto dopo le 18:00 per gli esercizi commerciali al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto. Il governo ha dato ascolto al nostro appello a difesa del settore vitivinicolo, che già ha perso a causa del Covid più di 2 miliardi di euro”. A esprimere piena soddisfazione per i contenuti del nuovo Dpcm, in vigore dal 6 marzo al 6 aprile, sono le organizzazioni della filiera vitivinicola di Confagricoltura, Cia-Agricoltori Italiani, Alleanza delle Cooperative Agroalimentari, Copagri, Unione Italiana Vini, Federvini, Federdoc e Assoenologi, che nei giorni scorsi avevano inviato una richiesta in tale direzione al Premier Mario Draghi e al Ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli.“Dar modo alle enoteche di riprendere la regolare attività rimette in moto una macchina produttiva che impegna nelle aziende vitivinicole italiane circa 210 mila addetti, fra i quali 50.000 giovani”, fa notare la filiera del vino, secondo cui “la scelta di responsabilità del governo arriva a ridare impulso a un mercato già fortemente penalizzato per le limitazione sull’HoReCa”.La filiera del vino, infine, “confermando piena e totale disponibilità al dialogo costruttivo con il nuovo Governo, torna a sostenere la necessità di fare un passo in avanti anche sul fronte della ristorazione, valutando la possibilità di apertura bar e ristoranti anche a cena nelle Regioni in zona gialla e per il pranzo in quelle in zona arancione”.



Riso, Confagricoltura a fianco dell’Ente Risi“Siamo a fianco dell’Ente Risi nelle richieste avanzate e assicuriamo il nostro pieno appoggio alle iniziative che tutelino le nostre imprese del comparto, garantendo al contempo il rispetto dei diritti umani”. Così il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, in merito al Consiglio Affari Esteri europeo, che ha condannato il colpo di stato militare in Myanmar del 1° febbraio scorso e annunciato la possibilità di intraprendere iniziative restrittive contro i responsabili del golpe e i loro interessi economici.L’Ente Risi ha chiesto ufficialmente al Ministero degli Esteri di adottare azioni che, oltre a contrastare gli effetti del colpo di stato, tutelino la risicoltura italiana ed europea rispetto all’aumento dell’export di riso Japonica dal Myanmar verso la Ue (dalle 31.500 tonnellate del 2018 alle 158.700 tonnellate del 2020 – fonte: ER). In quanto beneficiario delle concessioni previste per i Paesi Meno Avanzati, il Myanmar vende infatti all’Europa importanti quantitativi di riso senza dazio, con un aumento esponenziale delle quote negli ultimi due anni.Confagricoltura ritiene pertanto che le istituzioni europee debbano ripristinare i dazi sul riso dal Myanmar, evidenziando al contempo che questa misura non andrebbe comunque a scalfire i diritti degli agricoltori birmani.Limitazione d’impiego di erbicidi contenenti Terbutilazina anno 2021Anche per la campagna in corso permangono i vincoli per l’utilizzo della terbutilazina nelle aree definite T008 e T009.In particolare:1. nei suddetti areali, chi avesse impiegato erbicidi contenenti terbutilazina nell’anno 2020, nell’anno in corso non potrà utilizzarli, sugli stessi appezzamenti;2. se è stata utilizzata nel 2019 ma non nel 2020, si potrà utilizzate la terbutilazina quest’anno, ma effettuando la distribuzione localizzata sulla fila e facendo ricorso a formulati che la contengano in miscela con altri prodotti.In tutto il territorio regionale l’utilizzo della Terbutilazina deve prevedere il mantenimento di una fascia di rispetto di almeno 5 metri dai corsi d’acqua superficiali.Si specifica inoltre che vanno impiegati prodotti a base di terbutilazina in miscela con altri prodotti diserbanti.Fogli di mappa, relativi comuni di appartenenza e zone idrogeologicamente separate (z.i.s.), nei quali sono vigenti le prescrizioni previste in etichetta per la sostanza attiva terbutilazina

Provincia di TorinoAndezeno: da 6 a 11, 13, 14;Arignano: da 11 a 17;Cambiano: 4, da 7 a 21Carignano: da 6 a 15, da 32 a 38, 40, 41, 93, 97;Carmagnola: da 1 a 49, 54, da 57 a 92, da 98 a 118, da 124 a 146, 164, da 166 a 172;Chieri: da 25 a 34, da 37 a 46, da 53 a 63, da 66 a 93;Isolabella: tutti;La Loggia: 20;Mombello di Torino: 8;Moncalieri sezione censuaria di Moncalieri: 019, 22, 23, da 25 a 28, da 39 a 56;Moncalieri sezione censuaria di Moncalieri: da 57 a 66;Poirino: da 1 a 29, 31, da 39 a 55, da 76 a 95, da 106 a 108;Poirino: 3, da 32 a 38, da 56 a 75, da 96 a 105, da 109 a 138;Pralormo: da 1 a 9, 11, 12, 19, 20;Pralormo: da 21 a 29, da 38 a 49, 56;Riva presso Chieri tutti;Santena: da 1 a 12;Santena: da 13 a 25;Trofarello: da 4 a 15, da 18 a 21;Villastellone: tutti.Provincia di AstiButtigliera d’Asti da 1 a 3, da 7 a 13Cellarengo da 1 a 5Dusino San Michele 1, da 8 a 10San Paolo Solbrito 1, 2Valfenera da 1 a 4, da 7 a 11, 13, 14, 16Villanova d’Asti da 1 a 3, da 9 a 50Provincia di CuneoCaramagna Piemonte da 5 a 7Ceresole d’Alba da 1 a 35Monteu Roero 1, 6, 7Sommariva del Bosco da 1 a 4

L’Aratro di marzo è on-lineIl numero di marzo 2021 de L’Aratro, organo di stampa di Confagricoltura Alessandria, è disponibile nella versione online a questo link:

http://www.confagricolturalessandria.it/aratro-on-line/3-21

