IN EVIDENZA – 16 MARZO

PREVENZIONE COVID-19Confagricoltura promuove il contatto con gli associati e gli utenti dei servizi, laddove possibile, tramite modalità di collegamento a distanza con e-mail o altri strumenti di comunicazione multimediale, favorendo l’accesso alle sedi solo su appuntamento.Ricordiamo che sarà impedito l’accesso agli uffici ai soggetti ai quali verrà rilevata una temperatura corporea maggiore di 37,5° C. Sarà consentita la presenza contemporanea nelle sedi di un numero di soggetti tale da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra di loro, richiedendo sempre l’uso della mascherina all’interno delle sedi, ove non sia consentito mantenere 1 metro di separazione tra le persone e mettendo a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani, con la raccomandazione di procedere a una frequente igiene delle stesse, soprattutto all’atto dell’ingresso negli uffici, nonché prima e dopo il contatto con documenti e materiale informativo.

Esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 36La Legge di Bilancio 2021 (Art.1, commi 10-15) prevede l’esonero dei contributi a carico del datore di lavoro per le assunzioni, con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, di giovani con meno di 36 anni di età che verranno effettuate negli anni 2021 e 2022. L’agevolazione spetta per 36 mesi nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. L’esonero spetta anche per la trasformazione a tempo indeterminato di contratti a termine.



Esonero contributivo per l’assunzione a tempo indeterminato di donneCon l’ultima Legge di Bilancio (Art.1, commi 16-19) è previsto, in via sperimentale, un esonero dei contributi a carico del datore di lavoro, della durata di 12 mesi in caso di assunzione a termine o della durata di 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.Le assunzioni devono essere effettuate nel biennio 2021-2022 e devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.



Bonus verde anche per quest’annoL’Art.1, comma 76 della Legge di Bilancio 2021 prevede la proroga del cosiddetto “bonus verde” e cioè della detrazione dall’Irpef delle spese per “sistemazione a verde di aree scoperte private nonché realizzazione di coperture a verde e giardini pensili. La detrazione è pari al 36% delle spese, fino ad un massimo di 5mila euro per unità immobiliare ad uso abitativo. La detrazione – che è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi – spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.

